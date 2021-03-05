4.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.5 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1149 مبايعة بقيمة 2.42 مليار درهم، منها 113 مبايعة للأراضي بقيمة 548.09 مليون درهم و1036 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.87 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 ومبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم والثالثة الحبية الثالثة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 68 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا ومبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 309 ملايين درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 101 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم والثالثة المركاض بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 162 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.99 مليار درهم منها 94 رهن أراض بقيمة 707.17 ملايين درهم و265 رهن فلل وشقق بقيمة 1.28 مليار درهم، أهمها بمنطقة ميناء جبل علي بقيمة 480 مليون درهم ورهن في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 295 مليون درهم. وشهدت الهبات تسجيل 33 هبة بقيمة 121.89 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 25 مليون درهم.

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