إنجاز 58% من أعمال البناء في «كريك فيوز 1»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، إنجاز 58% من مشروعها السكني «كريك فيوز 1» في مدينة دبي الطبية. ويضم المشروع المكون من 19 طابقاً 634 وحدة، إضافة إلى 33.341 قدماً مربعة مخصصة لمساحات التجزئة.

ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع في الربع الثاني 2021، حيث تم اكتمال هيكله وأعمال الطابوق بنسبة 100%، والتكسية الداخلية 99%، في حين بلغت نسبة إنجاز أعمال البلاط والتكييف والتهوية 13%، وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والتمديدات الصحية 23%.

وقال محمد راغب حسين، المدير التنفيذي للتطوير في عزيزي: «يجري العمل بوتيرة سريعة في «كريك فيوز 1»، حيث يعكس التطور السريع مدى التزامنا تجاه تسليم المشروع في الوقت المناسب.

وتشهد مشروعاتنا في مدينة دبي الطبية استجابة كبيرة من المستثمرين، لأنها تعد منطقة مميزة ومتصلة بشكل جيد مع محيطها، فضلاً عن توافر البنية التحتية سريعة التطور، ما يجعلها رمز التقدم السريع وروح التفكير المستقبلي لمدينة دبي التي نفخر بانتمائنا إليها».

ويعتبر «كريك فيوز 1» واحداً من 46 مشروعاً تضم مجتمعة أكثر من 10.000 وحدة، وما يزيد على 11.204.623 قدماً مربعة من المساحة المبنية، حيث تخطط عزيزي لتسليمها خلال 2021.

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