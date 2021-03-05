94 % من معاملات التجديد باقتصادية رأس الخيمة إلكترونياً

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أنجزت اقتصادية رأس الخيمة في اليوم الأول لإعادة إطلاقها للخدمات الإلكترونية ما يقارب 94 % من إجمالي المعاملات المجددة إلكترونياً وذلك عن طريق بوابة المتعامل في نظام منصة أعمال رأس الخيمة.

وهذا مؤشر إيجابي لارتفاع إلمام المتعاملين ومعرفتهم بالإجراءات المتبعة في اقتصادية رأس الخيمة، وذلك في ظل تكثيف الدائرة حملاتها لتوعية المتعامل بكيفية استخدام المنصة وكافة تفاصيلها إضافة إلى سهولة ومرونة النظام والإجراءات في المنصة.

ويأتي ذلك مع إعادة إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة خدماتها الإلكترونية عبر منصة أعمال رأس الخيمة في الأول من مارس لتسهيل إجراءات المتعاملين حفاظاً على الوقت والجهد وتسهيلاً للأعمال في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعد المنصة نقلة نوعية في عالم الأعمال برأس الخيمة من خلال تقديم خدمات حجز اسم تجاري، وتمديد الاسم التجاري، وتعديل وإلغاء الاسم التجاري، واقتراح اسم نشاط رئيسي.

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