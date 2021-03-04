القرية العالمية تحقق الرقم القياسي الـ16 في موسوعة "غينيس"

المصدر: وام

تمكنت القرية العالمية من تحقيق رقم جديد في موسوعة " غينيس " للأرقام القياسية مقتربة من هدفها في تحقيق 25 رقما قياسيا في إطار احتفالاتها بموسم اليوبيل الفضي محققة 16 رقما حتى الآن.

ونجح فريق القرية العالمية في تحقيق الرقم " أكبر عدد من الأشخاص يحملون لافتة توجيهية في فيديو واحد " كجزء من المبادرات المؤسسية التي أطلقتها الوجهة لتحفيز الموظفين والشركاء على أخذ التطعيم.

وساهم في تحقيق هذا الرقم أكثر من 60 عضوا من فريق العمل في القرية العالمية الذين شاركوا في مكالمة فيديو خاصة لدعم حملة التطعيم وتحفيز الآخرين على المشاركة تماشيا مع مبادرة الوجهة لتوفير بيئة صحية وخالية من وباء " كوفيد-19 " بالدولة .

وكان تحقيق الرقم قد نجح بعد أن حمل كل المشاركين في المكالمة لافتة كتب عليها "لقد تلقيت التطعيم- وأنت هل تلقيته ؟".

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