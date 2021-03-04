«بوسطن كونسالتينغ» و«ذا نتورك»: دبي ثالث أفضل مدينة للعمل في العالم 2021

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت دبي المرتبة الثالثة عالمياً ضمن أفضل المدن التي يرغب العمال من أنحاء العالم في الانتقال إليها للعيش والعمل بها في 2021 وفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجرته أمس مجموعة «بوسطن كونسالتينغ» البريطانية الشهيرة للدراسات الاستشارية بعد أن أجرته من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، بالتعاون مع شبكة «ذا نتورك» البلجيكية العالمية لخدمات التوظيف.

كما صُنفت أبوظبي في المركز الخامس عالمياً وفقاً لنتائج نفس الاستطلاع الذي أُجري على عينة قوامها 209 آلاف عامل ينتمون إلى 190 دولة، بهدف التعرف إلى تفضيلاتهم بشأن الدول والمدن وكذلك الظروف التي يرغبون بالعمل بها في 2021، حيث اختاروا أفضل 10 دول وكذلك أفضل 10 مدن على مستوى العالم.

وقفزت دبي 3 مراكز مقارنة مع تصنيفها العالمي في آخر إصدار من هذا الاستطلاع، والذي أجري في عام 2018. يُذكر أن إصدار 2021 هو الإصدار الثالث لهذا الاستطلاع، فيما كان الإصدار الأول في عام 2018.

ونالت دبي 14% من أصوات العمال المشاركين في استطلاع هذا العام، بينما حصلت أبوظبي على نسبة 11%، وهي نفس النسبة التي حصلت عليها أيضاً كل من طوكيو وسنغافورة.

وأفادت «بوسطن كونسالتينغ» و«ذا نتورك» في التقرير المُرفَق بنتائج استطلاع هذا العام، والذي جاء بعنوان «فك شفرة المواهب العالمية، بمواقع العمل وافتراضياً»، بأن جهود الإمارات لتحويل مدينتيها الرئيسيتين إلى وجهتي عمل مرغوبتين تبدو مكللة بالنجاح.

وكانت صدارة نتائج الاستطلاع هذا العام من نصيب لندن التي حصلت على 18% من أصوات المشاركين، فيما استأثرت أمستردام بالمركز الثاني، وجاءت برلين في المركز الرابع. وحلّت طوكيو، وسنغافورة، ونيويورك، وبرشلونة، وسيدني في المراكز من السادس إلى العاشر على التوالي.

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