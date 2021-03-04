روبوتات لتحضير طلبات كارفور عبر الانترنت

المصدر: دبي - البيان

افتتحت "ماجد الفطيم"، الشركة العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أول مركز آلي لتحضير الطلبات عبر الإنترنت مدعوم بالروبوتات والذكاء الاصطناعي في فرع كارفور ابن بطوطة مول، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة Takeoff الأمريكية، التي تقدم حلولاً تقنية متقدمة لتطوير تجارة التجزئة الالكترونية. ويعمل المركز على أتمتة مهمة إدارة الطلبات وتقليص الوقت المطلوب لمعالجتها إلى النصف. ويُعتبر هذا المركز الأول من بين ثلاثة مراكز تحضير طلبات تتبنى تقنيات آلية متقدمة، مع عزمها افتتاح مركزين اضافيين مماثلين في النصف الأول من العام 2021.

وتم افتتاح المركز بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وآلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم"، وهاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة".

وسيحظى سكان المناطق المحيطة بـ "ابن بطوطة مول" بالمزيد من الراحة عند طلب مشترياتهم من كارفور، لا سيما بعد تطبيق التكنولوجيا الجديدة، حيث تنتقل الطلبات تلقائياً إلى النظام الذي يتحكم ويدير منشأة التخزين الآلية، والتي تتضمن أيضا قسم للأطعمة المبردة، في سابقة فريدة من نوعها بالنسبة لمركز آلي لتلبية الطلبات.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة": "نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة لعملائنا من خلال تطبيق تقنيات مبتكرة تساعدنا على تحقيق كفاءة العمليات. وبالتعاون مع Takeoff، سوف تساهم التكنولوجيا الآلية والروبوتات في مساعدتنا على تلبية طلبات العملاء بشكلٍ أسرع، وفي الوقت نفسه الحد من الأخطاء البشرية والاستفادة من مهارات زملائنا في خدمة عملائنا بشكلٍ أفضل. وسنستمر، كما هو الحال دائماً، في التركيز على تقديم قيمة استثنائية لعملائنا من خلال كل تجربة".

وقال نالا كارونانيثي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية لدى "ماجد الفطيم للتجزئة":" تساهم الأتمتة في دفع صناعة التجزئة إلى الأمام، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواكبة متطلبات العملاء لتوفير خدمة أسرع. وانطلاقاً من موقعها الرائد في هذا القطاع، تلتزم كارفور باعتماد التقنيات الأكثر ابتكاراً لتعزيز كفاءتها التشغيلية. وهذا المركز هو الأول من بين ثلاثة مراكز تنفيذ، الأمر الذي يشكل دلالة واضحة على سعينا لتطوير عملياتنا بشكلٍ مستمر لتقديم خدمة أفضل لعملائنا".

ويستخدم المركز الجديد الذكاء الاصطناعي لتحضير طلبات العملاء من موقع التخزين الآلي، بينما تعمل الروبوتات المتنقلة المستقلة (AMRs) على مساعدة الزملاء البشريين بنقل السلع والحفاظ على مستويات المخزون عند خروج المنتجات من المنشأة. وتقوم أجهزة متخصصة بالجرد باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد مساحة التخزين للسلع حسب شعبية كل سلعة، ما يحسن بشكل كبير من توافر المخزون، ويتم تجهيز كافة الطلبات في غضون خمس دقائق، وبالتالي تقليص الوقت بين الطلب والتوصيل إلى النصف. ما يساهم في ضمان تحضير 200 طلب بشكل دقيق كل ساعة، الأمر الذي يساهم بتوصيل المنتجات للعملاء في المجتمعات المحيطة في الوقت المحدد وفي حالة ممتازة.

سجلت كارفور، في أعقاب انتشار جائحة كوفيد-19 ارتفاعاً بنسبة 220% في الطلبات عبر الانترنت في العام 2020، ما أدى إلى قيامها بتسريع خطط النمو للبيع عبر الإنترنت. ونتيجةً لذلك، قامت "ماجد الفطيم" بافتتاح مركز تلبية الطلبات في القرهود بدبي، في غضون خمسة أسابيع وعملت على تزويد العديد من فروعها بالإمكانيات اللازمة لتلبية الطلبات عبر الإنترنت.

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