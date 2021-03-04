مؤشر مديري المشتريات للإمارات: أعلى مستوى في 5 أشهر لتوقعات الإنتاج

المصدر: (دبي - البيان)

أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات للإمارات إلى تحسن توقعات الشركات وإن كان بشكل تدريجي. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمجموعة «إتش آي إس ماركيت» في الإمارات ـ وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط 50.6 نقطة في شهر فبراير.

مشيراً إلى تحسن هامشي في الأوضاع التجارية. وظل المؤشر فوق المستوى المحايد (50.0 نقطة) إلى حد كبير بسبب المكون الفرعي للإنتاج، والذي ظل يشير إلى ارتفاع النشاط التجاري في الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات. وتحسنت توقعات الإنتاج للأشهر الـ12 المقبلة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وكانت معدلات التوظيف مستقرة إلى حد كبير في فبراير، حيث أدى عدم تغير أحجام المبيعات إلى أن الشركات لم تشهد ضغطاً كبيراً على القدرة الاستيعابية وتمكنت من خفض الأعمال المتراكمة للشهر السادس على التوالي. وساعد الانتشار السريع للقاحات كوفيد 19 والمكاسب التجارية الجديدة المتوقعة من معرض إكسبو على تفاؤل الشركات بشكل عام بتحسن الاقتصاد في وقت لاحق من العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز