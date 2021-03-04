«أنغامي» أول شركة تكنولوجيا عربية تدرج في «ناسداك نيويورك»

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أعلنت منصة بث الموسيقى «أنغامي» و«فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك» إبرام اتفاقية اندماج نهائية، تصبح «أنغامي» بموجبها أول شركة تكنولوجيا عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداك نيويورك بقيمة مبدئية 220 مليون دولار. وستزاول الشركة المندمجة أعمالها تحت مسمى «أنغامي» مع تداول أسهمها باستخدام الرمز الجديد «ANGH». ومن المتوقع اختتام الصفقة خلال الربع الثاني 2021.

وتتخذ «أنغامي»، من أبوظبي منطلقا لها ، ما يعكس دور أبوظبي كمركز لتمكين الشركات الناشئة ومنصة انطلاق عالمية للشركات التقنية المبتكرة. وقال إدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أنغامي»، إن سهم أنغامي سيصبح قابلاً للتداول في بداية يونيو، مشيراً إلى أنها أصبحت أول شركة تكنولوجيا عربية من المنطقة يتم إدراجها في بورصة ناسداك، ومن المتوقع استكمال الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2021. ونتوقع أن تصل القيمة السوقية بعد استكمال الاندماج إلى 280 مليون دولار، فيما وصلت قيمة الشركة قبل الدمج إلى 180 مليون دولار.

وجمعت «شعاع كابيتال» وشركة فيستاس ميديا كابيتال بسنغافورة استثمارات بقيمة 40 مليون دولار للاستثمار الخاص في الأسهم العامة PIPE في أنغامي. وقال إيلي حبيب، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في «أنغامي»:تصل القيمة المبدئية للشركة المندمجة إلى نحو 220 مليون دولار، أو ما يعادل 2.5 ضعف الإيرادات المتوقعة 2022. بالمقارنة مع 6.5 أضعاف الإيرادات لمنافستها العالمية «سبوتيفاي».

وحققت إيرادات «أنغامي» ارتفاعاً بنسبة 80% خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع لها أن تزيد خمسة أضعاف خلال السنوات الثلاث المقبلة.

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