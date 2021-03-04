إعمار تبيع 94 % من «كراون» وسط المدينة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

باعت إعمار العقارية 94 % من الوحدات السكنية الفاخرة في «برج كراون» السكني الذي يتألّف من 44 طابقاً تضم 440 شقة سكنيّة وطرحت بأسعار تراوحت ما بين مليون و1.8 مليون درهم، بحسب مصادر «البيان الاقتصادي»، ويتربّع البرج في موقع استراتيجي على بوليفارد الشيخ محمد بن راشد النابض بالحياة.

والذي يزيّن منطقة وسط مدينة دبي، ويمتاز بإطلالات مباشرة على دبي أوبرا وبرج خليفة. وتولّت شركة «إل دبليو كيه بارتنرز»، التي تتّخذ من هونغ كونغ مقراً لها، تصميم البرج الجديد بحيث تطلُّ جميع وحداته السكنية على أبرز معالم دبي وأكثرها جذباً.

وقال محمد العبّار، العضو المنتدب لإعمار العقارية عشية إطلاق البرج في بداية العام الماضي «برج كراون واحد من أكثر العناوين التي ستشهد طلباً في دبي، وسيوفّر بما يضمّه من مرافق وإطلالات مباشرة على منطقة دار الأوبرا وبرج خليفة فرصاً استثمارية مميزة».

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