«العالمية القابضة» مهتمة بأنشطة «إن.إم.سي»

المصدر: (دبي - رويترز)

قالت مصادر لـ«رويترز»: إن الشركة العالمية القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي وشركة الاستثمار المباشر «سي.في.سي كابيتال بارتنرز» من بين عارضي الشراء المحتملين، الذين أبدوا اهتماماً بأنشطة المستشفيات الأساسية التابعة لـ«إن.إم.سي هيلث».

وسجل مشغلو المستشفيات في المنطقة ارتفاعاً في الأرباح العام الماضي، في ظل صعود معدلات إشغال المستشفيات بسبب «كوفيد 19». وقالت مصادر: إن «إن.إم.سي» عينت مستشارين لبيع أنشطة الرعاية الصحية التابعة لها في الإمارات وعمان، ما قد يدر نحو مليار دولار. وقال مصدران: إن الشركة القابضة جادة بشأن الصفقة، وهو أمر منطقي بالنسبة لصندوق الثروة الوليد، الذي تشتمل محفظته على شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

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