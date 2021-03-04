2.7 مليار دولار استقطبتها سندات الشارقة

المصدر: (دبي - رويترز)

أطلقت إمارة الشارقة سندات على شريحتين لأجل 12 عاماً و30 عاماً بقيمة إجمالية 1.25 مليار دولار أمس، حسبما أظهرته وثيقة من أحد البنوك المرتبة للعملية.

وباعت الإمارة إصدار 12 سنة بحجم 750 مليون دولار عند 3.625 % وشريحة 30 عاماً بقيمة 500 مليون دولار عند 4.75 % بعد تلقي طلبات اكتتاب إجمالية تجاوز 2.7 مليار دولار بحسب الوثيقة. وضيّقت الشارقة السعر الاسترشادي النهائي إلى ما بين 3.625 و3.75 % لإصدار 12 عاماً وما بين 4.75 و4.875 % للشريحة ذات 30 عاماً من سعر استرشادي أولي في حدود 3.875 % للسندات لأجل 12عاماً وبين 4.875 و5 % لسندات 30 عاماً. ويتولى ترتيب الصفقة بنك المؤسسة العربية المصرفية وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي والمشرق وستاندرد تشارترد.

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