إغلاق 47 ثغرة أمنية في متصفح «كروم»

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

حذّرت هيئة تنظيم الاتصالات من ثغرات أمنية خطيرة في متصفح «كروم»، ودعت لتحديثه، لتجنب تنفيذ أوامر برمجية خبيثة.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة، في تحذير أمني أمس إن «جوجل» أطلقت إصداراً حديثاً من متصفح «كروم» .

والذي تم فيه إغلاق 47 ثغرة أمنية بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة أو تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت ونصح المستخدمين ومسؤولي تقنية المعلومات بتحديث المتصفح إلى الإصدار الأخير. وذكر الفريق الوطني أن «مايكروسوفت» قامت بتحديثات أمنية لـ«مايكروسوفت اكسينج سيرفر» والإصدار 2013 و2016 و2019 حيث تم فيها إغلاق 4 ثغرات أمنية خطرة 3 منها تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة.

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