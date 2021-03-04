29 مليار درهم توزيعات 38 شركة عن 2020

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغت قيمة التوزيعات النقدية التي أوصت مجالس إدارات 38 شركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية بتوزيعها على المساهمين نحو 29 مليار درهم عن أرباح لعام 2020، مما يعكس نسب العوائد السخية للاستثمار في الشركات الإماراتية مقارنة بنظيرتها في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وبرغم حالة التباطؤ التي شهدتها أنشطة الأعمال على مستوى العالم نتيجة جائحة كورونا إلا أن الشركات الإماراتية حافظت على سياسة واضحة في توزيعات الأرباح ما يؤكد حرصها على مصلحة مساهميها في كل الظروف. وتعد نسبة الأرباح الكبيرة التي تقوم الشركات الوطنية بتوزيعها على المساهمين من أهم العناصر الجاذبة للاستثمار الأجنبي سواء كان هذا الاستثمار من قبل المحافظ أو الأفراد من خارج الدولة.

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