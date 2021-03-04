«أنغامي» تنطلق من أبوظبي إلى العالمية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أعلنت منصة بث الموسيقى «أنغامي» و«فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك» إبرام اتفاقية اندماج نهائية تصبح «أنغامي» بموجبها أول شركة تكنولوجيا عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداك نيويورك بقيمة مبدئية 220 مليون دولار.

وتحظى «أنغامي» التي تنطلق من أبوظبي إلى العالمية بدعم عدد من أبرز شركات رأس المال الاستثماري في المنطقة والمساهمين الاستراتيجيين، بما في ذلك مجموعات إعلامية وشركات اتصالات تملك مجتمعة ما يقارب 68 % من أسهم «أنغامي»، وتعود ملكية باقي الأسهم إلى المؤسسين.

وقال إدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أنغامي»، إن سهم الشركة سيصبح قابلاً للتداول في بداية يونيو، مشيراً إلى أنها أصبحت أول شركة تكنولوجيا عربية من المنطقة يتم إدراجها في بورصة ناسداك، ومن المتوقع استكمال الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2021 ونتوقع أن تصل القيمة السوقية بعد استكمال الاندماج إلى 280 مليون دولار، فيما وصلت قيمة الشركة قبل الدمج إلى 180 مليون دولار.

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