«اتصالات» و«دو» تنضمان للمشتركين بخدمات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»

المصدر: دبي ـ البيان

انضمت «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إلى قائمة المشتركين في خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وستستخدم الشركتان التقييم الائتماني من شركة الاتحاد خلال عمليات تقييم طلبات خدمات الدفع الآجل أو شراء الأجهزة.

وقال مروان لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: تقوم البنوك وشركات التمويل في الدولة بتحليل التقرير والتقييم الائتماني قبل الموافقة على طلبات القروض أو البطاقات الائتمانية. وقيام اتصالات ودو بتزويد الشركة بمعلومات عن دفع الفواتير المستحقة يُحتّم على الأفراد والشركات الالتزام بسداد الالتزامات المالية في مواعيدها المحددة وتجنب التعثر.

فأنماط سداد المستحقات المتعلقة بالخدمات المقدمة من شركات الاتصالات ستظهر في التقرير الائتماني وستؤثر على الجدارة الائتمانية للشخص وإمكانية حصوله أو الاستفادة من الخدمات والمنتجات التفضيلية التي تقدمها شركات الاتصالات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: نواصل في دو التزامنا بتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية عبر جميع قطاعات أعمالنا التشغيلية. وستتيح لنا خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الحصول على رؤى أوضح فيما يتعلق بالبيانات الرئيسة مما يساعدنا على الحد من المخاطر لتعزيز حماية ليس فقط مساهمينا، ولكن أيضاً عملاءنا وجميع أصحاب المصلحة الآخرين«.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات:»تسعى اتصالات جاهدة وباستمرار لحماية عملائها من خلال اتباع أفضل الممارسات الدولية للحفاظ على كفاءة الأعمال والنماذج التشغيلية، بالإضافة إلى توفير القيمة المضافة على المدى الطويل للمساهمين. وإن إعلان اليوم يؤكد التزامنا بالإدارة المستدامة لتوقعات جميع المساهمين والعملاء لدينا عبر مختلف القطاعات".

وعملت شركتا الاتصالات مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على مدار السنوات الأربع الماضية، وأصبحتا ضمن قائمة مزودي المعلومات للشركة والتي تضم حالياً 78 مزوداً، كما أن إضافتهما إلى قائمة مزودي المعلومات في الشركة ساهم في تعزيز قاعدة بيانات الشركة لتشمل 9 ملايين فرد و600,000 شركة.

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