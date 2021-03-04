نمو محفظة «إمباور» %6 إلى 1252 مبنى نهاية 2020

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) نمو العدد الإجمالي للمباني التي تزودها بخدمات التبريد ليصل إلى 1252 مبنى بنهاية 2020 بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بعام 2019، ما يرسخ مكانتها كأكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم.

وأوضحت المؤسسة أن نوعية واستخدامات المشاريع التي جرى تزويدها بخدماتها توزعت بنسبة 64% للمباني السكنية، و15% تجارية ومكتبية، حيث زادت حصة قطاع الضيافة إلى 14% بزيادة 1% عن العام الماضي.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لشركة «إمباور»: تأتي أهمية تبني حلول خدمات تبريد المناطق كونها توفر 50% من تلك الطاقة المستخدمة، وهو ما يتماشى مع رؤية واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز مكانتها لتصبح المدينة الأقل عالمياً في البصمة الكربونية.

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