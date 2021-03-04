23 مؤسسة تفوز بجوائز الأفكار العربية الدولية و«الإمارات»

المصدر: دبي- البيان

اختتمت المجموعة الفرعية «الأفكار العربية» التابعة لمجموعة دبي للجودة الدورة الخامسة عشرة لجائزة الأفكار العربية الدولية، والدورة التاسعة لجائزة أفكار الإمارات 2020.

واللتين أقيمتا تحت شعار «لا شيء مستحيل»، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والراعي الفخري للمجموعة.

وتم تكريم 23 مؤسسة حكومية ودولية فائزة في الحفل الختامي السنوي، والذي أقيم لأول مرة افتراضياً، بحضور 220 مشاركاً من الهيئات المحلية والعربية ونخبة من كبار الخبراء في مجال الابتكار والتميز المؤسسي، ولفيف من الشخصيات البارزة في مجال الأعمال على مستوى الخليج. واستقبلت مجموعة دبي للجودة 95 مشاركة محلية ودولية في جائزتي الأفكار العربية، وأفكار الإمارات 2020، من القطاعين الحكومي والخاص بالإمارات، ودول الخليج.

تكريم الفائزين

وتم تكريم 15 فائزاً في مسابقة الأفكار العربية الدولية و8 فائزين في مسابقة أفكار الإمارات. وتمنح الجائزة الدولية لأفكار عربية فرصة المنافسة العالمية للفائز بجائزة «فكرة العام» على جائزة أفضل فكرة ابتكارية عالمية، والتي تم اختيارها من قبل لجنة التحكيم من بين جميع الأفكار الفائزة بموجب معايير المنافسة. وكان الفائزون في مسابقة الأفكار العربية الدولية الدورة الخامسة عشرة كالآتي:

الفائزون عن فئة «الاستدامة»:

★ بلدية دبي عن فكرة «تنفيذ حل ذكي اصطناعي مستدام في معالجة مياه الصرف الصحي».

★ الإمارات العالمية للألمونيوم عن فكرة «تخلص من انبعاثات الغبار المفرطة في نقطة تحويل ناقل الألومينا».

الفائز عن فئة «الابتكار»

★ القيادة العامة لشرطة دبي عن فكرة «نظام الإنذار الذكي».

الفائزون عن فئة «التقنيات»:

★ النيابة العامة بدبي عن فكرة «التقاضي عن بعد».

★ جمارك دبي عن فكرة «الماسح الضوئي ميجا الجمركي».

★ هيئة الطرق والمواصلات، عن فكرة «نظام اختبار السائقين».

الفائز عن فئة «إسعاد المتعاملين»:

★ القيادة العامة لشرطة دبي، عن فكرة «صفر متعامل وإغلاق مراكز الخدمة».

الفائز عن فئة «المالية»:

★ جمارك دبي عن فكرة «التجارة الإلكترونية عبر الحدود».

الفائز عن فئة «التعليم»:

★ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بدبي، عن فكرة «دبلوم استشراف المستقبل».

الفائز عن فئة «الإنتاجية»:

★ الشركة السعودية للكهرباء عن فكرة «تعبئة المياه إلكترونياً- نظام التبريد».

الفائز عن فئة «الصحة العامة والسلامة»:

★ جمارك دبي عن فكرة «كشك المرور الجمركي الآمن».

الفائز عن فئة «الفكرة المشتركة»

★ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الجانب، بدبي عن فكرة «جيل القادمين الجدد».

الفائز عن فئة «أفضل منسق اقتراحات»:

★ النقيب طلال المطروشي من القيادة العامة لشرطة عجمان.

الفائز عن فئة «القيادة التنفيذية»:

★ الرائد خالد المزروعي من القيادة العامة لشرطة دبي.

الفائز في «فكرة العام الكبرى»:

★ بلدية دبي عن فكرة «تنفيذ حل ذكي اصطناعي مستدام في معالجة مياه الصرف الصحي».

أفكار الإمارات

وجاءت أسماء الفائزين في مسابقة أفكار الإمارات الدورة التاسعة كالآتي:

★الفائز في فئة «التشجيع والمشاركة وتمكين المواطنين»، القيادة العامة لشرطة دبي عن فكرة «الطلبة المتعاونون».

★الفائز عن فئة تسويق وتمثيل الإمارات خارج الدولة: القيادة العامة لشرطة دبي عن فكرة «الاعتماد الدولي لمركز دبي لأمن الطيران المدني الدولي من قبل منظمة الطيران المدني الدولي.

★ الفائز في فئة العمل التطوعي والإنساني، القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن فكرة «كلنا الشرطة».

★ الفائز في فئة «الحكومة الذكية»، القيادة العامة لشرطة عجمان، عن فكرة «برنامج المرسال الذكي».

★ الفائز في فئة البيئة (التطبيقات الخضراء)، بلدية الفجيرة، عن فكرة «تطبيق التفكير الأخضر»

★ الفائز في فئة ريادة الأعمال، هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، عن فكرة «Deployment of Special Double T- Connector».

الفائزون في فئة الاختراعات (المخترع الصغير/ العام):

★ بلدية دبي، عن فكرة «مبنى بالطباعة ثلاثية الأبعاد بمواد محلية».

★ القيادة العامة لشرطة دبي، عن فكرة «معمل الابتكار».

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