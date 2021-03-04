أسهم دبي تربح 2.7 مليار بفعل اندماج «إعمار» المرتقب

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت أسهم سوق دبي المالي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي وربح رأسمالها السوقي بختام جلسة أمس ما يناهز 2.7 مليار درهم مدعومة بالإعلان عن اندماج مرتقب بين «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» إذ استحوذ السهمان على نحو 62% من سيولة دبي، في الوقت الذي انخفض سوق أبوظبي بضغط أسهم البنوك والعقار، وتجاوزت سيولة السوقين حاجز 1.2 مليار درهم.

وصعد سوق دبي 0.8% عند 2589.99 نقطة بدعم أسهم العقار والبنوك والتأمين، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.19% إلى 5699.52 نقطة بضغط أسهم البنوك والعقار والتأمين والطاقة والسلع والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.2 مليار درهم منها 873.07 مليوناً في أبوظبي و352.3 مليوناً في دبي. وجرى تداول 362.1 مليون سهم موزعة بواقع 135.5 مليوناً في أبوظبي و226.6 مليوناً في دبي، من خلال 6938 صفقة.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.4% مع نمو «إعمار العقارية» 2.2%، و«إعمار مولز» 5.32% و«إعمار للتطوير» 3.61% و«الاتحاد العقارية» 0.76%، فيما انخفض «ديار» 0.73% واستقر «داماك»، ونما قطاع البنوك 0.72% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.2% و«الإمارات دبي الوطني» 1.33%.

ونزل قطاع الاستثمار 1.56% مع هبوط «دبي للاستثمار» 1.94% و«سوق دبي المالي» 0.93%، فيما زاد «شعاع كابيتال» 1.46%، وانخفض قطاع النقل 0.52% مع تراجع «العربية للطيران» 0.8% و«أرامكس» 0.52% فيما زاد «الخليج للملاحة» 2.6%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 152.57 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 64.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 22.4 مليون درهم. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 6.38%، فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.87%. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 15.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.58% مدفوعاً بهبوط «أبوظبي الأول» 0.67% و«أبوظبي التجاري» 1.11% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%. وانخفض قطاع العقار 0.08%، وانخفض قطاع الطاقة 0.07% مع هبوط «أدنوك للتوزيع» 0.23% وارتفاع «دانة غاز» 0.28% فيما استقر «طاقة».

وزاد قطاع الاتصالات 0.2%، ونما قطاع الاستثمار 1% بعد صعود «العالمية القابضة» 1.05% و«إشراق» 3.1% مع فيما استقر «الواحة كابيتال».

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 240 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» 216.4 مليون درهم. وحقق «العربي المتحد» أكبر ارتفاع بنسبة 14.92%، فيما كان «طيران أبوظبي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.51%، ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 52.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع.

المؤسسات

عمدت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 50.64 مليون درهم، منها 26.2 مليوناً في دبي و24.46 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 50.64 مليون درهم، منها 26.2 مليوناً في دبي و24.46 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

★ أعلن سوق دبي المالي تفعيل قرار زيادة رأس مال شركة «دي إكس بي انترتينمنتس» في نظام شركة دبي للإيداع الإلكتروني بتاريخ 2 مارس ليصل رأس المال من 7.99 مليارات درهم إلى 9.42 مليارات.

★ حدد مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير 8 أبريل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية السنوية لاعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة، والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية.

★ دعا مصرف عجمان مساهميه للمشاركة باجتماع العمومية من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية في 5 أبريل لمناقشة بيانات 2020 وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من 4 إلى 14 مارس.

★ قرر مجلس إدارة شركة «البحيرة الوطنية للتأمين» رفع توصية للجمعية العمومية بتخصيص الأرباح القابلة للتوزيع والبالغة 125.38 مليون درهم بواقع 2.4 مليون درهم احتياطي قانوني بنسبة 10% من صافي أرباح السنة، و25 مليوناً توزيعات نقدية للمساهمين و97.98 مليوناً أرباحاً مستبقاة ترحل لـ 2021.

★ تجتمع عمومية «بنك أم القيوين الوطني» في 28 مارس للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8% من رأس المال بإجمالي 147.84 مليون درهم عن 2020.

★ أصدر مجلس إدارة «البنك التجاري الدولي» قراراً بالتمرير للموافقة على تعيين محمد على مصبح النعيمي في المنصب الشاغر في عضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن حكومة رأس الخيمة على أن يعرض التعيين لإقراره في اجتماع الجمعية العمومية.

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