43.8 مليار درهم تجارة الإمارات من الخدمات المالية

المصدر: (أبوظبي ـ رامي سميح)

وصلت قيمة تجارة بنوك الإمارات من الخدمات المالية في الدولة لنحو 43 ملياراً و883 مليون درهم في نهاية العام 2019، بفائض قدره 1.53 مليار درهم، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهر تقرير تجارة الخدمات المالية الصادر أمس أن حجم الصادرات من الخدمات المالية للبنوك بلغ 22 ملياراً و708 ملايين درهم في 2019، وبلغت قيمة الواردات من الخدمات المالية للبنوك نحو 21 ملياراً و176 مليون درهم خلال العام نفسه.

وتوزعت الصادرات بقيمة 14.8 مليار درهم حسب الهوامش الخاصة بشراء المعاملات وبيعها تمثل 65.48% من إجمالي الصادرات، و7.82 مليارات درهم حسب الرسوم الصريحة بحصة 34.44 % وشملت الصادرات من الهوامش الخاصة بشراء المعاملات وبيعها للبنوك في الدولة نحو 13.66 مليار درهم للمشتقات المالية و1.14 مليار درهم لمعاملات الصرف لغير المقيمين، و49 مليون درهم للسندات، فيما تضمنت الصادرات من الرسوم الصريحة للبنوك 6.05 مليارات رسوم عقود المشتقات المالية و1.106 مليار خطابات الاعتماد.

وتوزعت الواردات بنحو 14.87 مليارا حسب الهوامش الخاصة بشراء المعاملات وبيعها بنسبة 70.25 % من إجمالي الواردات، و6.29 مليارات درهم حسب الرسوم الصريحة.

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