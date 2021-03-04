«شيميرا كابيتال» تُدرج صندوقاً استثمارياً في سوق دبي

المصدر: دبي - البيان

قرع سيف فكري، الرئيس التنفيذي لشركة شيميرا كابيتال ليمتد، المتخصصة في نشاط إدارة الأصول ومقرها أبوظبي، والمملوكة بالكامل لشركة شيميرا للاستثمار، جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي، أمس، احتفالاً بإدراج صندوق الاستثمار المتداول «شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس» (كود بلومبيرج: CHAE) في سوق دبي المالي تحت رمز (CHAE).

ويُحاكي الصندوق الجديد المؤشر الاسترشادي S&P UAE BMI Liquid 20/‏35 (كود بلومبيرج: SPUAECAN)، الذي تم تطويره بواسطة «إس أند بي داو جونز انديسيس»، علماً أن وحداته قابلة للاستبدال والتداول بشكل كامل وشفاف. ويضم المؤشر الاسترشادي الأسهم الكبرى من حيث القيمة السوقية ومستوى السيولة في الإمارات، وبالتالي سيتيح الصندوق فرصة فريدة من نوعها للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي في الإمارات.

شارك في احتفالية الإدراج، حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي. وسيقوم صندوق «شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس المتداول» الشريحة (A) - تراكمية العائد والمدرج بسوق دبي المالي بإعادة استثمار الأرباح دون تحمل المستثمرين أي مصاريف إضافية.

و«شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس المتداول» هو صندوق فرعي تحت مظلة الصندوق الأساسي «شيميرا يوسيتس ايكاف»، وهو أداة للاستثمار الجماعي في إدارة الأصول وفق القواعد التنظيمية الإيرلندية وتتم إدارته بواسطة شركة «فاند روك مانجمنت كومباني اس.أيه» المتخصصة في مجال إدارة الأصول، ويخضع الصندوقان الفرعي والأساسي يتنظيمياً ورقابياً للبنك المركزي الأيرلندي.

وتم تعيين بنك أوف نيويورك ميلون فاند سيرفيسيس (ايرلندا) كمقدم للخدمات الإدارية ومسؤول التسجيل ووكيل التوزيع، كما تم تعيين بنك أوف نيويورك ميلون إس أيه/‏إن فرع دبلن كحافظ أمين للصندوق الأساسي الأيكاف. وتضم قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كلاً من الدولية للأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات، وشركة بي اتش مباشر للخدمات المالية، وأرقام سيكيوريتيز.

وقال سيد شعيب، رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال ليمتد إن الإدراج يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتزويد المستثمرين بفرص غير مسبوقة للاستفادة من النمو الاقتصادي الجذاب في أسواق الإمارات.

وأشار إلى أن إطلاق صندوق الاستثمار المتداول الثاني من نوعه لشركة شيميرا كابيتال يعكس جهود الشركة لتوظيف التراخيص المتنوعة التي تحظى بها، وبالتالي مواصلة دورها في تطوير مجال إدارة الأصول بالدولة.

توسع متزايد

وقال حسن السركال: يُعد هذا الإدراج هو الثاني من نوعه من قبل شركة شيميرا كابيتال في السوق في غضون ستة أشهر فقط، الأمر الذي يعكس التوسع المتزايد لهذه الفئة الجديدة من الأصول التي بادر السوق إلى توفيرها في إطار استراتيجيته لتنويع الأدوات المالية بما يوفر لجمهور المستثمرين أداة جديدة للاستثمار في مجموعة من الشركات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد بجهود شركة شيميرا كابيتال ودورها الريادي في تطوير هذا القطاع محلياً بالاستفادة من البنية الأساسية والتنظيمية المتطورة التي وفرها السوق لإدراج وتداول صناديق الاستثمار المتداولة، مؤكداً تطلعه لتعزيز هذا التوجه في المرحلة المقبلة بما يسهم في مواكبة الاهتمام المتزايد من جانب المتعاملين بالمنتجات المالية وفئات الأصول الجديدة.

وقال سيف فكري، الرئيس التنفيذي لشركة شيميرا كابيتال: إن إطلاق الصندوق الجديد يأتي في أعقاب الإدراج الناجح لصندوق «شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات شريعة المتداول» خلال يوليو 2020، حيث تجاوزت أصول الصندوق حاجز الـ50 مليون درهم بحلول ديسمبر الماضي، ليحتل بذلك المركز الثالث بين أكبر صناديق الأسهم المتداولة على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح أن هذا الصندوق، شأنه شأن الصندوق الأول الذي أطلقته شيميرا، يمنح المستثمرين قدراً كبيراً من المرونة نظراً لإمكانية الاختيار بين الشريحة تراكمية العائد أو الشريحة ذات العائد الموزع، مما يسهم في تزويد المستثمرين بفرص استثمارية فريدة من نوعها في أسواق الإمارات.

إدارة الاستثمار

ستتولى مهام مدير الاستثمار للصندوق شركة شيميرا كابيتال ليمتد من مقرها بسوق أبوظبي العالمي، وهي شركة حاصلة على ترخيص سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، وتشمل أنشطتها الرئيسية إدارة صناديق الاستثمار الجماعي، وإدارة الأصول وتقديم الاستشارات حول الاستثمارات والائتمان.

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