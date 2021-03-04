«سيتي سكيب» يدعم تعافي القطاع بسلسلة قمم افتراضية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة لفعاليات معرض سيتي سكيب العالمي، عن الصيغة الجديدة المبتكرة لنسخة المعرض لعام 2021.

حيث تستضيف الفعالية، التي تُمثل أبرز ملتقى لقادة القطاع العقاري، سلسلة من قمم المستثمرين الافتراضية، والندوات الإلكترونية، وفعاليات التعارف الرقمية، والتي ستنظم على مدى شهر، قبل وبعد انطلاقة الدورة العشرين من المعرض المقام في موقعه الجديد في قلب موقع إكسبو 2020، بمركز دبي للمعارض، بين 7 و11 نوفمبر المقبل.

ويأتي اعتماد النموذج الهجين للمعرض، بعد الصدى الإيجابي الذي سجّله تقرير السوق العقارية في الإمارات والمنطقة من إنفورما ماركتس على الصعيد العالمي.

كان التقرير، الذي جرى إعداده في ذروة الأزمة الصحية العالمية خلال 2020 وصدر قُبيل قمة سيتي سكيب العقارية في شهر نوفمبر الماضي، قد أشار إلى توقع 74 % من المشاركين في الاستبيان، لتعافي القطاع العقاري في المنطقة في غضون عام أو عامين على الأكثر، في دلالة إلى وجود فترة من النمو قد تُتاح أمام الراغبين بالاستثمار.

الفضاء الإلكتروني

وقال كريس سبيلر مدير مجموعة سيتي سكيب لدى مؤسسة إنفورما ماركتس: «حرصنا على تصميم نموذجنا الهجين الجديد بكل عناية، لنقل منظومتنا العقارية إلى الفضاء الإلكتروني، في خطوة تسمح بعقد المناقشات المثمرة بين شريحة عالمية أوسع من شركات التطوير العقاري والمستثمرين المحتملين والمهتمين بالأنشطة التجارية بين الشركات.

برغم الأهمية الكبيرة للفعالية المباشرة التي يستضيفها موقع إكسبو يبقى الاعتماد على الأدوات الرقمية سواءً قبيل انطلاق المعرض أو بعده، عاملاً رئيساً لتهيئة تجربة هجينة مفيدة، تسمح لجميع المشاركين بالتواصل لمدة زمنية مطولة، ومع جمهور عالمي».

وتم تصميم سلسلة قمم المستثمرين الافتراضية، لتستهدف بشكل خاص، المستثمرين من أبرز 4 دول تستثمر حالياً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ستسلط السلسلة الضوء، بجلساتها المصممة للمستثمرين الإماراتيين (25 مايو)، والسعوديين (15 يونيو)، والإسرائيليين (7 سبتمبر)، والصينيين (21 سبتمبر)، على الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاع العقاري، فضلاً عن تقديم التوجيهات حول مختلف اللوائح التنظيمية المعنية بالاستثمار العقاري في أنحاء المنطقة.

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