«أدنوك» تسمح بالتداول الحر لجميع خاماتها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، السماح لعملائها بالتداول الحر لجميع خامات النفط التي تنتجها، والتي تشمل «مربان» و«زاكوم العلوي» و«داس» و«أم لولو»، في الأسواق العالمية، وذلك ابتداءً من الشهر الأول لتداول العقود الآجلة لخام مربان الجديدة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مكانة خام مربان، وجعله مؤشراً سعرياً موثوقاً في أسواق النفط العالمية.

وتسهم الخطوة في زيادة الربحية والعائد الاقتصادي، وخلق قيمة إضافية لـ «أدنوك» وعملائها، من خلال زيادة الطلب، ورفع قيمة جميع أنواع النفط الذي تنتجه الشركة، وتوفير مرونة أكبر لعملاء «أدنوك» في إدارة مشترياتهم من النفط الخام، وتمكينهم من إدارة مخاطر تقلبات السوق بشكل أفضل.

قيمة إضافية

وقال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في «أدنوك»: «تعمل «أدنوك» تحت إشراف ومتابعة معالي الدكتور سلطان الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، على ضمان توفير الظروف اللازمة لتداول خام مربان بحرية، ونجاحه كمؤشر سعري موثوق في الأسواق العالمية.

ونحن على ثقة أن السماح بالتداول الحر للخامات التي تنتجها «أدنوك»، سوف يسهم في خلق قيمة إضافية لـ «أدنوك» وعملائها، ويسهم في تعزيز جاذبيتها للعملاء والأسواق في أنحاء العالم. ولا شك أن هذه خطوة مهمة جداً، تأتي في الوقت الذي نستعد فيه لإطلاق العقود الآجلة لخام مربان الجديدة في 29 مارس».

العقود الآجلة

وتعتزم «بورصة إنتركونتيننتال» (ICE)، إطلاق بورصة «أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، وبدء تداول العقود الآجلة لخام مربان، والأدوات المالية المشتقة، التي يتم تسويتها نقداً، مقابل الفروقات السعرية بين الخامات المختلفة، في 29 مارس 2021، على أن يتم تسعير العقود الآجلة لخام مربان قبل شهرين من التسليم.

وكانت «بورصة إنتركونتيننتال»، قد أكدت في فبراير، أن عقود مربان الآجلة لشهر يونيو 2021، هي أول العقود التي سيتم تداولها في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، وذلك في شهر أبريل 2021، ليتم تسليمها فعلياً في يونيو.

ووفقاً لذلك، سيسمح لعملاء أدنوك بإعادة بيع إنتاج أدنوك من خامات النفط في الأسواق العالمية في يونيو 2021.

وأكدت «أدنوك»، أن شركة «أدنوك البرية»، المنتجة لخام «مربان»، أطلقت تقريراً شهرياً حول مدى توافر خام مربان للتصدير، مع توقعات متجددة حول صادرات مربان المتاحة لمدة 12 شهراً.

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