793 مليون درهم التصرفات العقارية بعجمان في فبراير

المصدر: عجمان - (البيان)

أظهر التقرير العقاري الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، استقرار أداء السوق العقاري في إمارة عجمان، حيث شهدت الدائرة تسجيل 545 عملية مبايعة خلال الشهر بقيمة إجمالية للتصرفات العقارية بلغت 793 مليون درهم.

وتصدر القطاع الشرقي قائمة القطاعات الأكثر تداولاً، إذ قُدر حجم التداول العقاري فيه بنحو 394 مليون درهم مع تسجيل أعلى قيمة مبايعة عن فئة الأراضي في منطقة «النعيمية 2» بحوالي 9.5 ملايين درهم. وكانت أعلى قيمة مبايعة عن فئة الوحدات السكنية بنحو 979 ألف درهم في منطقة «الرميلة» وسط مدينة عجمان.

وأظهر التقرير تسجيل 394 عملية رهن قُدرت أعلاها بقيمة 94 مليون درهم، وذلك في منطقة «الرميلة 2».

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