24 مليون درهم صافي أرباح البحيرة للتأمين في 2020

المصدر: دبي - البيان

حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين نتائج فنية جيدة خلال العام الماضي، على الرغم من الظروف الناتجة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبلغ صافي الأرباح 24 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقارنة بـ 22 مليون درهم في نهاية عام 2019 ويعود ذلك إلى إنخفاض القيمة العادلة للعقار المملوك للشركة بمبلغ 30.7 مليون درهم لعام 2020 ومبلغ 21.4 مليون درهم لعام 2019.

واستمرت الشركة بتنفيذ الأعمال المطلوبة وفقاً للبرنامج المرحلي المحدد للتطبيق بموجب متطلبات المعيار رقم (17) "عقود التأمين" وذلك قبل التطبيق الكامل .

وبيّن الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة بأن الأقساط المكتتبة بلغت 910 مليون درهم للسنة المنتهية في 31/12/2020 مقارنة بـ 867 مليون درهم للسنة المنتهيــة في 2019.

حققت الشركة أرباحاً فنية بلغت 44 مليون درهم لعام 2020 مقارنة بـ 34 مليون درهم لعام 2019.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 675 مليون درهم في 31 ديسمبر 2020 مقارنة بـ 654 مليون درهم في نهاية عام 2019، كما بلغ اجمالي أصول الشركة 1.921 مليار درهم مقابل 2.008 مليار درهم في 31 ديسمبر 2019.

وتحرص الشركة على تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادىء وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة كما تهدف إلى حماية حقوق مساهميها وعملاءها على حدٍ سواء. تقوم الشركة في إتباع سياسة إنتقائية في أعمالها التأمينية والإستثمارية كما تحرص على تطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات ومتطلبات عملائها المتزايدة على كافة المستويات .

سيقوم مجلس إدارة الشركة برفع توصية الى الجمعية العمومية بتخصيص الارباح القابلة للتوزيع والبالغة 125.38 مليون درهم على الوجه التالي : (2.4 مليون درهم احتياطي قانوني بنسبة 10% من صافي أرباح السنة، 25 مليون درهم توزيعات نقدية للمساهمين بنسبة 10%، و97.98 مليون درهم ارباح مستبقاة ترحل الى عام 2021.

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