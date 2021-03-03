إنجاز قمة برج "B" في مشروع "ون زعبيل" الأيقوني

المصدر: وام

أنجزت أعمال قمة برج " B " في مشروع "وَن زعبيل" الأيقوني - أحد برجي مشروع شركة "إثراء دبي" الفاخر الذي يقع في موقع محوري بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي قمة برج "B " ضمن المشروع الذي يتكون من ثلاثة مبان رئيسية هي البرجين " A" و "B "ومبنى "ذا لينك" الذي يصل بين البرجين ويعد أحد أطول المباني المعلقة كابولي في العالم على ارتفاع 100 متر.

كما تم الانتهاء من تركيب هيكل مبنى "ذا لينك" أعلى برج "B" والذي يتألف من سبعة طوابق سفلية وطابق أرضي وثلاث منصات بانورامية إضافةً إلى 57 طابقا ومرافق متعددة ووحدات سكنية فخمة مؤلفة من طابق واحد أو طابقين.

وأعرب كيز تايلور الرئيس التنفيذي لشركة "أليك" عن الفخر بالإنجازات التي تحققت في المشروع حتى الآن؛ بدءا من تركيب هيكل مبنى "ذا لينك" ووصولا إلى الانتهاء من بناء قمة برج "B" حيث استغرق الأمر قدرا هائلا من التخطيط والمهارة الهندسية حتى يصبح هذا البناء واقعا ملموسا.

من جانبه قال باري لويس المدير الإداري لشركة "أليك".. " بانتهائنا من بناء قمة برج "B " أصبحنا أكثر قُربا من إنجاز هذا المشروع الضخم الذي لن يكون فقط بمثابة إضافة قيمة لأفق دبي بل تذكرة وتأكيد على مدى تفاني الإمارة في رفع الحدود والإمكانيات الهندسية لأقصى حد ممكن.

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