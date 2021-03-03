"أنغامي" أول شركة تكنولوجيا عربية تدرج للاكتتاب في "ناسداك نيويورك"

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أعلنت منصة بث المرسيقا "أنغامي" و"فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك" عن إبرام اتفاقية اندماج نهائية تصبح "أنغامي" بموجبها أول شركة تكنولوجيا عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداك نيويورك وبقيمة مبدئية تصل إلى 220 مليون دولار.

وستزاول الشركة المندمجة أعمالها تحت مسمى "أنغامي" مع تداول أسهمها باستخدام الرمز الجديد "ANGH".

ومن المتوقع اختتام الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2021.

وتحظى "أنغامي"، ومقرها أبوظبي، حالياً بدعم عدد من أبرز شركات رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمساهمين الاستراتيجيين، بما في ذلك مجموعات إعلامية وشركات اتصالات تملك مجتمعة ما يقارب 68% من أسهم "أنغامي"، وتعود ملكية باقي الأسهم إلى المؤسسين.

قال إدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أنغامي" أن سهم أنغامي سيصبح قابل للتداول في بداية يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الشركة تعيش اليوم لحظة استثنائية معتبراً خطوة مهمة في مسار نمو الشركة التي أصبحت أول شركة تكنولوجيا عربية من المنطقة يتم إدراجها في بورصة ناسداك، لافتاً إلى أن هذا النوع من الإدراج يسرع فرصة الوصول إلى رأس مال للنمو، مع توقع من المتوقع استكمال الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2021.

وأضاف مارون: "قمنا بالإدراج في سوق نيويورك لأنه يتيح الإدراج من خلال أسلوب الاندماج بـ"شركة استحواذ ذات أغراض الخاصة" SPAC ونعتقد أن هذا الاستحواذ يسرع فرص الحصول على التمويل الذي سيتتم استخدامه للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً وأن خدمات البث الموسيقي والصوتي ما تزال في بدايتها في المنطقة كما سنستخدم التمويل في تطوير التكنولوجيا والبحوث والتطوير والتوسع في أسواق ناشئة بالإضافة إلى توفير خدمات "بودكاست مباشر" والحفلات الموسيقية الحيّة وإنشاء محتوى عربي جديد تلبية للطلب الكبير على الموسيقا العربية. ونتوقع أت تصل القيمة السوقية بعد استكمال الاندماج إلى 280 مليون دولار، فيما وصلت قيمة الشركة قبل الدمج إلى 180 مليون دولار".

وجمعت "شعاع كابيتال" و"شركة "فيستاس ميديا كابيتال" التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، استثمارات بقيمة 40 مليون دولار للاستثمار الخاص في الأسهم العامة PIPE للاستثمار في أنغامي (شعاع بمبلغ 30 مليون دولار في حين "فيستاس" بمبلغ 10 ملايين دولار).

من جانبه قال إيلي حبيب الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في "أنغامي": "نحن فخورون بالمنتج والتكنولوجيا التي استطعنا تطويرها، وسيكون بإمكاننا الآن الاستثمار بشكل أكبر في الأبحاث والتطوير والابتكار لتقديم منتج يتخطى حدود الموسيقى إلى توفير تجارب ترفيهية رقمية شاملة مع الحفاظ على العلاقة المناسبة بمستخدمينا وميزتنا الإقليمية".

ووفقاً لما تنص عليه الصفقة، تصل القيمة المبدئية للشركة المندمجة إلى حوالي 220 مليون دولار، أو ما يعادل 2,5 ضعف الإيرادات المتوقعة لعام 2022. بالمقارنة مع 6,5 ضعف الإيرادات لمنافستها العالمية "سبوتيفاي".

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "شعاع كابيتال": "يسعدنا أن نقود عملية الاستثمار الخاص في الأسهم العامة لدمج أعمال ’أنغامي‘ مع ’فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك‘، وهو ما سيساهم في تسريع وتيرة نمو ’أنغامي‘ ويعزز من نجاحها كشركة رائدة في مجال بث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقادت ’شعاع‘ في وقت سابق من العام الجاري جولة تمويل لشركة ’أنغامي‘، وتعمل عن كثب مع فريق عمل الشركة لتأمين الاستثمار الخاص في الأسهم العامة وتحقيق نجاح إدراجها في بورصة ناسداك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإدراج في ناسداك وما يرافقها من إمكانية تعزيز السمعة والوصول إلى رأس المال سيساهم في دفع عجلة نمو الشركة".

من جهته قال سام بارنت، الرئيس التنفيذي لشركة "ام بي سي"، المجموعة الإعلامية السعودية وإحدى المساهمين الرئيسيين في أنغامي: "تفخر "ام بي سي" بالفريق الاستثنائي في أنغامي ويشرفنا أن نكون جزءًا من قصة نجاح ضخمة للمنطقة. لقد التزم الفريق بإحداث ثورة في صناعة الموسيقى العربية من خلال الابتكار وتقديم أفضل منتج في السوق".

من جهته وصف سوراب جوبتا، الشريك المؤسس لشركة "فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك" الصفقة بأنها "بالغة الأهمية" بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك بالنسبة لشركة ’فيستاس‘. وأضاف: "بصفتنا شركة استحواذ لأغراض خاصة تركز على قطاع الإعلام والترفيه، كان هدفنا العثور على شركة سريعة النمو، ودعم رواد الأعمال الاستثنائيين أمثال إدي وإيلي. وتنسجم ’أنغامي‘ مع ثقافة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيثمر الجمع بين هذه الشركة وفريق عمل ’فيستاس‘ عن كيان مؤثر في قطاع الإعلام والترفيه. ولا يسعنا إلا أن نكون في غاية الفخر بالجهود التي بذلها الجميع للوصول إلى هذه المرحلة؛ لكننا ما زالنا في البداية فقط".

نمو

وحققت إيرادات "أنغامي" ارتفاع بنسبة 80% خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع لها أن تزيد خمسة أضعاف خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما تتوقع الشركة أن تشمل ميزانيتها العمومية عند الإغلاق سيولة نقدية تقارب 142 مليون دولار سيتم استخدامها بشكل رئيسي لتحفيز النمو.

"أنغامي"

وتأسست "أنغامي" عام 2012 على يد إدي مارون وإيلي حبيب، وتمكنت من تحقيق مكانة رائدة في السوق بتقديمها ما يزيد على 57 مليون أغنية لأكثر من 70 مليون مستخدم مسجل، وبثها الموسيقي حوالي 1 مليار اغنية شهرياً. ومع وجود أكثر من 450 مليون شخص ناطق باللغة العربية على مستوى العالم، فإن الإدراج في بورصة ناسداك يتيح لـ"أنغامي" توسيع قاعدة مستخدميها والاستثمار في التكنولوجيا لتشغيل محتواها بالشكل الأمثل.

وتعالج خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تستخدمها "أنغامي" ما يزيد على 56 مليون نقطة بيانات من قاعدة مستخدميها يومياً. وبفضل تسع سنوات من بيانات المستخدمين، باتت الشركة قادرة على تنبؤ سلوك وتوجهات المستخدمين وبالتالي تركيز استثماراتها في المجالات التي تحقق أعلى عائد على الاستثمار، الأمر الذي يساعد على تحسين تحقيق الدخل واستمرار توليد الإيرادات في المستقبل.

وتحظى "أنغامي" بشراكات طويلة الأمد مع جميع شركات الإنتاج الموسيقي العالمية الكبرى بما في ذلك "يونيفيرسال ميوزيك جروب" و"سوني ميوزيك" و"ورنر ميوزيك جروب". وتستخدم الشركة منصتها الإلكترونية وتطبيقها للهواتف المحمولة لتقدم لمستمعيها في المنطقة محتوى غير محدود من الأغاني العربية والعالمية الجاهزة للبث والتنزيل.

وتملك "أنغامي" اتفاقيات ترخيص مع آلاف من شركات الإنتاج الموسيقي المستقلة والموزعين متيحةً للمستخدمين إمكانية الوصول المرخص إلى محفظة واسعة من المحتوى الموسيقي. وتدير الشركة مكاتب تمثيلية في أبرز بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتأسيس والمحافظة على شراكات قوية مع أبرز شركات التسجيل والمنتجين والعلامات التجارية وشركات الاتصالات.

علاوةً على ذلك، عقدت "أنغامي" شراكات مباشرة مع 36 شركة اتصالات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز عمليات الاستحواذ على مستخدمين جدد من دون تكلفة وتسهيل عملية الاشتراك لتحقيق أعلى معدلات التحويل في الأسواق الناشئة.

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