دبي تحتل الصدارة في تنظيم الفعاليات عالمياً

المصدر: وام

طورت شركة "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض - العضو في "اندكس القابضة" والمتخصصة في تنظيم أبرز المؤتمرات والمعارض في المنطقة.. منصة رقمية مبتكرة تسعى لتوفير خدمات رقمية مميزة لتنظيم وعقد فعاليات رقمية وهجينة تحمل اسم "E-VENT" حيث قامت بإطلاقها عام 2020 نظرا إلى حاجة هذا القطاع إلى حلول مبتكرة وسعيا لإعادة انتعاش قطاع المؤتمرات والمعارض والفعاليات.

وبينما تستمر إمارة دبي في احتلال الصدارة كمركز رئيسي للتجارة والابتكار والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عبر توفير خدمات لأكثر من 2.3 مليار شخص، تسعى "اندكس" للمؤتمرات والمعارض إلى استضافة الفعاليات ذات المستوى العالمي تحت شعار "معاً لنتخطى التفكير التقليدي" بهدف تبني الابتكار كنهج لتطوير أعمالها وخدماتها التي تقدمها لعملائها حول العالم.

وتبوأت دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية موقعا رياديا في مجال الابتكار والتكنولوجيا، إذ استمرت في احتلال المرتبة الأولى في مؤشر الابتكار العالمي في المنطقة إضافة إلى تحقيق تطور اضطرادي في ترتيبها العالمي من خلال تخطيها مرتبتين على المؤشر العالمي لتحتل بذلك المرتبة 34 عالميا وهو ما يعزز مكانة الإمارات في كونها من بين الدول الأكثر ابتكارا في العالم حيث يتجلى ذلك عبر مساعيها الدؤوبة نحو تحقيق أهداف رؤية 2021 والاعتماد على الابتكار كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي بعيدا عن قطاع النفط.

وقال المهندس أنس المدني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة "اندكس القابضة.. " لطالما كان الابتكار محركا أساسيا لازدهار المجتمعات حيث أكدت دولة الإمارات أهميته نعلن بفخر عن نجاح منصة E-VENT والتي قمنا بتطويرها لاستضافة المعارض الافتراضية والفعاليات الهجينة".

وأضاف أنه مع انتشار وباء "كورونا" في العالم كان من المتوقع أن يزداد الطلب على الفعاليات الافتراضية لتعزيز سبل التواصل والتعاون بين الأفراد والشركات..وسعيا للتكيف مع الوضع المستجد قام فريقنا في مركز اندكس للابتكار والتطوير بتسريع وتيرة العمل لتطوير التقنيات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على المنصات الافتراضية لنعلن اليوم وبكل فخر عن استضافة منصاتنا لأكثر من 250,000 مشارك.

وأشار إلى أن " اندكس" تقوم عبر مكاتبها في دبي وأبوظبي والكويت وكوريا الجنوبية وسنغافورة والقاهرة بتنظيم أكثر من 35 حدثا سنويا في 8 دول عبر العالم.

من جانبها قالت صوفي دوديكورت مديرة شركة "اندكس" للمؤتمرات والمعارض " مع إطلاق منصة E-VENT تمكنّا من مساعدة عملائنا على الاستفادة من الأسواق التقليدية وتطوير فرص جديدة على المستوى الدولي".

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