ألتيريكس: ارتفاع استثمارات شركات المنطقة في التقنيات التحويلية

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة ألتيريكس لأتمتة العمليات التحليلية، اليوم، عن مخرجات دراسة تفصيلية، كلّفت بها مؤخراً شركة البيانات الدولية (IDC).

وأبرزت الدراسة. وعنوانها «عمليات تحليل البيانات، تمكّن التحول الرقمي في منطقة الخليج»، ارتفاع استثمارات الشركات في التقنيات التحويلية القائمة على البيانات، لاتخاذ قرارات مستنيرة قادرة على استشراف المستقبل على خير وجه، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حالياً.

وقدم التقرير جملة من الأفكار الجديدة حول التأثيرات التجارية الأوسع لانتشار الوباء على مشاريع التحول في منطقة الخليج، من ضمنها:

• أبلغت 30 ٪ من الشركات في منطقة الخليج، عن انخفاض الإيرادات بنسبة تصل إلى 40 ٪ بسبب تأثير كوفيد 19، إلا أن أكثر من النصف (58 ٪) من الشركات، لا تزال تعطي الأولوية للاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على البيانات وأتمتة العمليات الروبوتية والتحليلات.

• بادر 53 ٪ من مديري تقنية المعلومات، بتسريع مبادراتهم التحويلية لتلبية الاحتياجات الجديدة لعملائهم، وتحقيق المرونة التشغيلية.

- استثمر 23 ٪ من مديري تقنية المعلومات، في تقنيات مثل تحليلات البيانات، التي تمكن مؤسساتهم من فهم بيانات عملائهم بشكل أفضل.

- تعزم 46 ٪ من الشركات التي شاركت في الدراسة، والتي بدأت في تنظيم نماذج أعمالها للتكيف مع الواقع الجديد، بإنشاء منتجات وخدمات جديدة، بينما يركز 43 ٪ منها على تفعيل نظم تعتمد «رؤية العميل بزاوية 360 درجة»، لإنشاء قنوات إيرادات جديدة، بالإضافة إلى المزيد من الخدمات الرقمية، لاكتساب رضا العملاء، وتعزيز ثقتهم بالمستقبل.

- 84 % من الشركات، لا تدرك العلاقة بين البيانات الموجودة لديها، والقرارات المتخذة لاستمرارية أعمالها.

- 44 % من الشركات، تعتقد أن تحسين مهارات موظفيها، وتعزيز مشاركتهم، خطوة حاسمة لتمكينهم من المساهمة في الابتكار الرقمي.

وعلى مستوى الابتكار، يشير التقرير إلى توجه العديد من الشركات إلى البيانات، باعتبارها عنصراً محورياً لتمكين الذكاء الاصطناعي من تسخير أتمتة العمليات، لتصبح أكثر تنافسية ومرونة. وفي إطار الإنفاق على التكنولوجيا، تهدف 33 ٪ من الشركات، إلى زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات الروبوتية، بهدف تحقيق سعادة العملاء، والكفاءة التشغيلية ومرونة أعمالها.

كما كشف التقرير أن 39 ٪ من مديري تقنية المعلومات، قد قاموا بالفعل بأتمتة عمليات خدمة العملاء، باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2020، وأن 36 ٪ منهم يخططون لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2021.

وقال عبود غانم نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ألتيريكس: رغم تفاوت مستويات النضج الإلكتروني في أتمتة العمليات والتحليلات عبر مختلف الصناعات في منطقة الخليج، إلا أننا بدأنا في رؤية تحول مشجع في هذا المجال. لقد أجبر الوباء، الشركات على تبني نماذج جديدة، لضمان استمرارية أعمالها، ليس فقط في الراهن، بل حتى بعد انتهاء هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.

يتطلب الأمر دقة تحليلية، ومبادرة لأتمتة البيانات، كي يتحقق التعافي من تبعات هذه الأزمة. وفي هذا السياق، على الشركات أن تدرك أنه رغم أهمية البيانات، إلا أن استخدامها وفائدتها ستكون محدودة، إن لم تقترن بتمكين القوى العاملة لتحقيق أقصى منفعة لها، من خلال تحليل تلك البيانات.

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