بنك دبي التجاري وسامسونج يطلقان بطاقة هدايا افتراضية

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري دخوله في شراكة استراتيجية مع سامسونج لإصدار أول بطاقة هدايا افتراضية من Samsung Pay في المنطقة.

حيث يمكن إضافة بطاقة الهدايا، وهي بطاقة افتراضية مقدمة من «ماستركارد»، على محفظة Samsung Pay الرقمية، وبالإمكان استخدامها في أي معاملة بيع بالتجزئة حيث يتم قبول Samsung Pay.

وتعد البطاقة برنامجاً تابعاً لشركة سامسونج، حيث تقدمها سامسونج للعملاء الذين يقومون بشراء أجهزة سامسونج جالاكسي مختارة، والتي يمكنهم استخدامها على الفور عند تفعيل البطاقة.

وقال أميت مالهوترا، المدير العام - مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: يسعدنا أن نتعاون مع سامسونج لإطلاق هذه المبادرة والتي تعزز التزامنا بتقديم حلول مالية رقمية مبتكرة لعملائنا. سيوفر برنامج بطاقة هدايا Samsung Pay لحاملي البطاقات طريقة دفع مريحة وآمنة وموثوقة في أي متجر يقبل Samsung Pay حول العالم.

وقال هيرين راغوفانشي، رئيس قسم البطاقات والمدفوعات والخدمات المصرفية المباشرة في بنك دبي التجاري: يسعدنا أن يكون بنك دبي التجاري رائداً مرة أخرى في إطلاق مبادرة لأول مرة في الإمارات، حيث يحرص البنك على تزويد العملاء بالمنتجات والخدمات المتطورة والمبتكرة تقنياً من أجل تلبية احتياجاتهم المتغيرة، ونتطلع إلى المزيد من هذه الشراكات وتقديم خدمات دفع مبتكرة لعملائنا.

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