الخليج للاستثمار الإسلامي تستحوذ على أبراج مكتبية في باريس

المصدر: باريس- البيان

أعلنت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، الشركة العالمية للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، اليوم، استحواذها على أبراج ألتاس في شرق باريس مقابل 300 مليون دولار تقريباً، وهي عبارة عن أبراج مخصصة للمكاتب، وتم إعادة تطوير المباني بالكامل، وتم بيع الأبراج من قِبل تحالف يضم شركة «Arpent Capital» وشركة «Maple Knoll Capital».

وكذلك صندوق استثمار تديرها شركة «Oaktree Capital Management»، وتمثل الصفقة أولى عمليات الاستحواذ للشركة في باريس وأكبر عملية استحواذ عقاري لها حتى الآن، ليصل إجمالي استثماراتها في أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) إلى نحو 800 مليون دولار.

وقال محمد الناصري، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاستثمار الإسلامي: الاستحواذ على أبراج ألتاس صفقة تاريخية، تعكس نهجنا في إيجاد وتطوير الفرص الاستثمارية المتميزة في إحدى الأسواق العقارية الأكثر سيولة وجذباً للاستثمارات في العالم. ونحن سعداء باقتناصنا هذه الفرصة الجاذبة لتوسيع محفظتنا العقارية في أوروبا.

وقال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: «تُعد صفقة أبراج ألتاس محطة بارزة في مسار نمو شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، إذ نستهدف تحقيق قيمة إجمالية لأصولنا المدارة، تصل إلى 3 مليارات دولار مع نهاية عام 2021».

وتتمتع أبراج ألتاس بموقع استراتيجي في ضاحية مونتروي شرق باريس، وتضم هذه الأبراج برجين، أحدهما مكون من 28 طابقاً والآخر 16 طابقاً، ليصل إجمالي المساحة الإيجارية إلى 37,500 متر مربع.

وفي الوقت الحالي، أبراج ألتايس مؤجرة بنسبة 99% لمدة متوسطها 12 عاماً لمجموعة بارزة من المستأجرين، تشمل المقر الرئيسي التجاري للعمليات المحلية للخطوط الجوية الفرنسية، وكذلك جهات حكومية أخرى تشغل 62% من العقار.

وتحقق شركة الخليج للاستثمار الإسلامي تنوعاً متسارعاً في فئات الأصول والدول التي تستثمر بها، كما أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على محفظتها الاستثمارية الثانية، التي تركز على الهند «IGP II»، والتي سيتم إطلاقها بحلول الربع الثاني من عام 2021 متضمنة فرصاً استثمارية متعددة القطاعات في الهند، بقيمة متوقعة تتجاوز 50 مليون دولار. وهذا العام، تتوقع الشركة إبرام صفقة عقارية في قطاع رعاية كبار السن في أوروبا، ومن المتوقع نمو هذا القطاع إلى 80 مليار يورو بحلول عام 2025.

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