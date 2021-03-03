ستيف ألين يقود عمليات دناتا العالمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة الإمارات عن تعيين ستيف ألين في منصب النائب التنفيذي لرئيس دناتا، المزود العالمي الرائد للخدمات الجوية.

وسوف يتولى ألين جميع أعمال دناتا، التي تغطي المناولة الأرضية والتموين والسفر عبر القارات الست، بالإضافة إلى إدارة علاقات مجموعة الإمارات مع شركاتها التابعة، بما فيها "إم إم آي" و"الإمارات CAE لتدريب الطيارين" وفنادق "بريميير إن".

وسوف يواصل ستيف ألين رفع تقاريره إلى غاري تشابمان، رئيس خدمات المجموعة ودناتا، حتى تقاعد الأخير في نهاية مارس الجاري، حيث سيصبح مسؤولاً مباشرةً أمام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "حقق ستيف ألين من خلال مختلف المهام الإدارية التي تولاها نتائج بارزة وأظهر مهارات قيادية ممتازة، وساهم بشكل كبير في نجاح دناتا وعملائها. ونحن على ثقة من أن دناتا تحت قيادة ستيف ستعزز مكانتها كشركة رائدة عالمياً تقدم باستمرار خدمات متميزة لعملائها وفق أعلى مستويات الجودة والسلامة في جميع أعمالها".

وأضاف سموه: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر غاري تشابمان على التزامه وإنجازاته على مدى العقود الثلاثة الماضية، وأتمنى له تقاعداً سعيداً، فقد قاد دناتا إلى آفاق جديدة رائعة، وحوّلها إلى شركة عالمية قوية تتمتع بسمعة من الدرجة الأولى في الخدمات والسلامة والمعايير".

وكان ستيف ألين قد انضم للعمل في مجموعة الإمارات منذ 12 عاماً، وتولى العديد من الأدوار التشغيلية والدعم. ويشرف منذ عام 2016، بصفته نائب رئيس أول دناتا، على عمليات الشركة للمناولة الأرضية والشحن وخدمات الضيافة في المطار في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقاد خلال الأشهر التسعة الماضية أعمال دناتا للسفر وتطوراتها على مستوى العالم. وأمضى ستيف ألين قبل انضمامه إلى مجموعة الإمارات 16 عاماً من العمل لدى "بريتيش إيرويز" في العديد من الأدوار المالية والإقليمية والتشغيلية.

وتوفر دناتا خدمات آمنة وذات جودة عالية في المناولة الأرضية والشحن والتموين والسفر لأكثر من 300 ناقلة جوية في 35 دولة.

وخلال السنة المالية 2019/ 2020، تعاملت فرق دناتا الخدمية مع 681 ألف طائرة، وناولت 2.9 مليون طن من البضائع، وحمّلت أكثر من 93 مليون وجبة على الطائرات، وبلغت القيمة الإجمالية لصفقاتها في خدمات السفر 3 مليارات دولار أميركي.

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