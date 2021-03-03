إعمار تبيع 94% من «كراون» وسط المدينة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

باعت إعمار العقارية 94% من الوحدات السكنية الفاخرة في «برج كراون» السكني الذي يتألّف من 44 طابقاً تضم 440 شقة سكنيّة وطرحت بأسعار تراوحت ما بين مليون و1.8 مليون درهم، بحسب مصادر «البيان الاقتصادي»، ويتربّع البرج في موقع استراتيجي على بوليفارد الشيخ محمد بن راشد النابض بالحياة، والذي يزيّن منطقة وسط مدينة دبي، ويمتاز بإطلالات مباشرة على دبي أوبرا وبرج خليفة. وتولّت شركة «إل دبليو كيه بارتنرز»، التي تتّخذ من هونغ كونغ مقراً لها، تصميم البرج الجديد بحيث تطلُّ جميع وحداته السكنية على أبرز معالم دبي وأكثرها جذباً.

وقال محمد العبّار، العضو المنتدب لإعمار العقارية عشية إطلاق البرج في بداية العام الماضي «برج كراون واحد من أكثر العناوين التي ستشهد طلباً في دبي، وسيوفّر بما يضمّه من مرافق وإطلالات مباشرة على منطقة دار الأوبرا وبرج خليفة فرصاً استثمارية مميزة».

وراعت إعمار في تصميم البرج كلّ التفاصيل والعناصر التي تضمن راحة السكان، إذ يبعد خطواتٍ قليلة عن أبرز معالم دبي التي تتضمّن برج خليفة ودبي مول ونافورة دبي، إلى جانب حديقة البرج ودبي أوبرا، وسيحظى سكّان برج كراون بقاعة استقبال ذات تصميمٍ مميز، إضافة إلى قاعة متعددة الاستخدامات وشرفة ترفيهية فسيحة تضم العديد من المزايا الخارجية، مثل المساحات الخضراء ومنطقة لعب الأطفال، والمنطقة المخصصة للشواء، إلى جانب حوض سباحة للأطفال والكبار. إضافة إلى ذلك، يوفّر سطح البرج لسكّانه تجربة متميزة للاستمتاع بمساحة خارجية ذات إطلالة ساحرة على برج خليفة. ومن المرافق المبتكرة التي يضمها برج كراون أيضاً جسر مُشاة يربطه من جهة القاعة المتعددة الاستخدامات، بالبرج المتاخم له المكسوّ بمواد عاكسة خلال النهار ومكشوفة خلال الليل.

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