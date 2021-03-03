تعاون «تنظيم الاتصالات» و«الموارد البشرية الأمريكية»

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مذكرة تفاهم مع جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية، بهدف تمكين المواهب والكفاءات في الهيئة عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير قدرات الموارد البشرية وتنميتها، بما يدعم منظومة العمل.

وقال محمد الكتبي، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة: «تحرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة على تطوير كوادرها البشرية من خلال خلق المناخ الإبداعي، وإطلاق المشاريع والخطط وعقد الاتفاقيات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الكوادر الوظيفية، والعمل على اكتشاف مواهبهم التي يمكن تطويرها والاستفادة منها في تحسين أدائهم الوظيفي، بما يساهم في تحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة».

وقالت أكال خانا - الرئيس التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية ورئيس الأعمال بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نتطلع لبدء رحلة بناء القدرات لفريق الموارد البشرية لديها، حيث تعد الجمعية من أفضل الجهات العالمية لتأهيل الموارد البشرية. وسنحرص على تقديم ونقل الخبرات وأفضل الممارسات لمتخصصي الموارد البشرية داخل الهيئة لدعمهم في عملية رفع مستوى المواهب والكفاءات».

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