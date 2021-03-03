605 آلاف مقعد مجدول عبر مطارات الإمارات في أسبوع

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهرت بيانات مؤسسة «أوه إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، ابتداءً من أول مارس ولمدة أسبوع ارتفع بنسبة 3% على أساس أسبوعي. وأوضحت بيانات للمؤسسة.

والتي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة عبر مطارات الدولة زاد إلى 605 آلاف و612 مقعداً مقابل 587 ألفاً و885 مقعداً في الأسبوع الماضي.

حصة

وبحسب البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، تستحوذ السوق الإماراتية على 27.25% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة والبالغة 2.222 مليون مقعد.

وحافظت الإمارات على المرتبة الثانية كأكبر سوق للرحلات الجوية من حيث عدد المقاعد الدولية، حيث جاءت بعد الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 1.22 مليون مقعد، فيما جاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة بـ 316.31 ألف مقعد، ثم فرنسا بـ 289.8 ألف مقعد، ثم المملكة المتحدة بـ 266.6 ألف مقعد.

وأظهرت البيانات، أن عدد الرحلات الدولية المغادرة من مطارات الدولة ارتفع من 2478 رحلة في الأسبوع الماضي إلى 2555 رحلة خلال الأسبوع الذي بدأ في 1 مارس، وتعادل نحو 22.4% من إجمالي عدد الرحلات في المنطقة والبالغة 11 ألفاً و397 ألف رحلة.

طيران الإمارات

وأظهرت البيانات، أن طيران الإمارات، التي جاءت ضمن أكبر 20 ناقلة حول العالم من حيث السعة المقعدية، ستشغل 473 ألفاً 591 مقعداً على الرحلات الدولية خلال الأسبوع الجاري مقابل 452 ألفاً 595 مقعداً، بزيادة 4.6% على أساس أسبوعي.

تفاؤل

وعالمياً وبحسب مؤسسة «أوه إيه جي»، هناك حالة من التفاؤل في جميع أنحاء العالم مع استمرار تعافي القدرات الاستيعابية لخطوط الطيران الكبرى اعتباراً من الأول من مايو المقبل.

وقد لا تبدو 4 ملايين مقعد إضافي هذا الأسبوع بهذه الأهمية عندما كانت السعة العالمية في الأوقات العادية حوالي 106 ملايين مقعد، ولكن بعد 4 أسابيع من التراجع، تبدو الزيادة بنسبة 7% في الأسبوع الجاري خطوة إيجابية. ولا تزال شركات الطيران بشكل عام حذرة بشأن الأشهر المقبلة مع إلغاء 39 مليون مقعد إضافي من قبل شركات الطيران حتى نهاية مايو.

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