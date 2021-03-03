تعاون بين مجموعة الإمارات وهيئة الطرق والمواصلات

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت مجموعة الإمارات وهيئة الطرق والمواصلات أمس مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل أفضل الممارسات التي تعزز وتنمي كفاءات أكبر في جميع الأنشطة المتعلقة بإدارة الأصول للمؤسستين.

ويشمل التعاون تبادل المعرفة في مجالات استدامة الأصول وتحسين استخدام دورة حياة الأصول وتعزيز العائدات على الأصول. ومن المقرر أن تنطلق الأنشطة المشتركة بين المؤسستين خلال الشهر الجاري.

وقع المذكرة عبر الاتصال المرئي عن بُعد، علي الصوري، النائب التنفيذي للرئيس لشؤون مكتب الرئيس وإدارة المرافق والمشاريع والمشتريات غير المتعلقة بالطائرات والخدمات اللوجستية لمجموعة الإمارات، وناصر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بحضور أعضاء من فريق الإدارة التنفيذية في مجموعة الإمارات وهيئة الطرق والمواصلات.

علاقة بناءة

وقال علي الصوري: نتطلع من خلال الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات مع هيئة الطرق والمواصلات وتطوير علاقة بناءة وتعاونية.

وتمتلك مجموعة الإمارات خبرات وقدرات ذات مستوى عالمي في إدارة الأصول من خلال بصمتنا المحلية والعالمية، ونأمل بتعزيز تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات في الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجالات التدريب وأدوات القياس والأطر ضمن المعايير المعتمدة دولياً للحصول على أكبر قيمة ممكنة من أصولنا.

تطوير الأداء

وقال ناصر بو شهاب: نحن على ثقة من أن التعاون مع مجموعة الإمارات سوف يثري تجربة الجانبين، ويضمن تطوير الأداء المؤسسي، خصوصاً وأن الأصول تعتبر رأس المال الحقيقي في القطاع الاقتصادي مما يتطلب الحفاظ عليها واستدامتها، وتطوير دورة حياتها وفق أرقى المعايير العالمية، وهو ما يتأتى من خلال اطلاعنا على تجارب نظرائنا في هذا المجال.

تبسيط العمليات

تُعد مجموعة الإمارات أول مؤسسة غير حكومية تُبرم شراكة بموجب توجيهات أنظمة تخطيط الموارد الحكومية. وسيوفر التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لكل من المؤسستين وموظفيهما المعرفة والأنظمة والأطر المشتركة من أجل تبسيط العمليات وإبراز الكفاءات وخفض التكاليف.

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