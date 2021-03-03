«إعمار مولز» و«العقارية» نحو الاندماج

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إعمار العقارية وإعمار مولز قيام مجلس إدارة كل منهما بالتصويت على تقديم توصية إلى مساهمي كل منهما بدمج كامل أسهم الشركتين، وحظي الاندماج المقترح بتأييد تام وتوصية أعضاء مجلس إدارة كل من إعمار العقارية وإعمار مولز (ممثلاً من خلال أعضائه المستقلين)، والذي سيؤدي إلى تعزيز مكانة إعمار العقارية كأكبر شركة عقارية متكاملة ومتنوّعة في المنطقة ما يضمن تبوء كل من إعمار العقارية وإعمار مولز مكانة استراتيجية تتيح اقتناص الفرص المتاحة في السوق وتحقيق المزيد من القيمة للمساهمين.

وكجزء من الصفقة سيتم إعادة تشكيل الأعمال الحالية لشركة إعمار مولز في شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية، على أن تواصل هذه الشركة التابعة تطوير وامتلاك محفظة متنوعة من مراكز التسوّق وأصول التجزئة المتميّزة، مع استمرار إدراج إعمار العقارية في سوق دبي المالي.

ويوفّر الاندماج قيمة مقترحة مقنعة لمساهمي الشركتين ومن المتوقع أن يرسخ مكانة إعمار بصفتها أكبر شركة عقارية متكاملة ومتنوعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز الأداء المالي والتشغيلي للشركة من خلال الدمج الكامل (بنسبة 100%) لأرباح إعمار مولز وتدفقاتها النقدية، والحد من التقلبات من خلال زيادة نسبة الأرباح المحققة من الأعمال التي تولّد إيرادات مستمرة.

وسيتم تنفيذ الصفقة المقترحة كاندماج قانوني عن طريق تبادل الأسهم، حيث سيحصل مساهمو إعمار مولز (باستثناء إعمار العقارية) على 0.51 سهم من أسهم إعمار العقارية مقابل كل سهم من أسهم إعمار مولز، بما يمثّل علاوة بنسبة 7.1% على سعر إغلاق إعمار مولز في 1 مارس 2021 وعلاوة بنسبة 11.2% من سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسط الأسعار المرجح بحجم التداول خلال الشهر الماضي حتى 1 مارس 2021.

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