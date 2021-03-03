«هيئة الاتصالات» تُحذر من ثغرات أمنية في برامج شهيرة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من ثغرات أمنية خطيرة في عدة برامج ومنتجات شهيرة مثل «أندرويد» و«سيسكو» و«موزيلا»، ودعت لتحديثها لتجنب تنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة أمس، إن «جوجل» أصدرت تحديثاً لمستوى تصحيح الأمان لنظام «أندرويد»، حيث تم فيه إغلاق عدة ثغرات بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة، والحصول على صلاحيات أعلي في النظام والوصول إلى معلومات حساسة .

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