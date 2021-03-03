«دريك آند سكل» تعرض خطة إعادة التنظيم المالي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، عن قيامها بعرض خطة إعادة التنظيم المالي على الدائنين التجاريين، وذلك بمشاركة الخبير المعيّن من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي «أرونايت».

وقالت الشركة في بيان إلى سوق دبي أمس إن عرض الخطة جاء خلال اجتماع عقد الاثنين الماضي.

وأضافت أن الخبير المعيّن من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي، طلب من الدائنين التجاريين مراجعة مستندات الخطة (التي ستعرض عليهم لاحقاً)، على أن يقوموا بالتصويت على الخطة بحلول نهاية أبريل 2021.

كانت الشركة قامت الخميس الماضي خلال اجتماعها مع دائني المؤسسات المالية، بعرض خطة إعادة التنظيم المالي عليهم.

وأعلنت الشركة في يناير الماضي عن استمرار تعليق التداول على أسهمها في سوق دبي ، بناءً على طلبها لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للدائنين والإفصاح عن نتائج الاجتماع.

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