«الأوراق المالية» تُوافق على زيادة رأسمال «دي إكس بي» إلى 9.4 مليارات

المصدر: دبي – البيان

أعلنت «دي إكس بي انترتينمنتس» عن قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار شهادة تؤكد الموافقة على زيادة رأس المال من 7.999 إلى 9.428 مليارات درهم.

وقالت الشركة في إفصاح لسوق دبي أمس إن زيادة رأس المال ستتم من خلال تحويل سنداتها القابلة للتحويل الصادرة إلى «مراس للوجهة الترفيهية» و«مراس القابضة» إلى 1.428 مليار سهم بقيمة 1 درهم لكل منها في رأس مال الشركة، موضحةً أنه سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة ليعكس زيادة رأس المال بتعديل النظام الأساسي للشركة.

وتلقت «دي إكس بي» في 20 ديسمبر 2020 عرضاً رسمياً من «مراس للترفيه والتسلية» للاستحواذ على كامل أسهمها، وقد أوصى مجلس إدارة الشركة الشهر الماضي بقبول العرض حيث تجتمع الجمعية العمومية 9 الجاري لمناقشة العرض.

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