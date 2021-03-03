«مبادلة» ترتب لإصدار سندات باليورو

أظهرت وثيقة أمس أن صندوق مبادلة الحكومي التابع لأبوظبي عيّن بنوكاً لترتيب إصدار مزمع لسندات مقوّمة باليورو على شريحتين.

وأظهرت نشرة اكتتاب مبدئية للسندات أن شركة مبادلة للاستثمار تصدر الدين من خلال شركة تابعة هي المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدينج والتي بلغ إجمالي أصولها 388.7 مليار درهم (106 مليارات دولار) وإجمالي التزاماتها 179.38 مليار درهم في نهاية يونيو 2020.

وعيّنت «مبادلة» سيتي وجيه.بي مورجان منسقين عالميين، فيما يتولى أبوظبي التجاري وبي.إن.بي باريبا وأبوظبي الأول وآي.إن.جي ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد دور مديري الدفاتر المشتركين وستجري البنوك مكالمات مع المستثمرين على أن يتبعها إصدار سندات مقومة باليورو لأجل 6 و12 عاماً. (دبي – رويترز)

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