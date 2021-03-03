«العالمية القابضة» تستثمر في «سبيس إكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الشركة العالمية القابضة (IHC)، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، استثمارها في صندوق «Falcon CI IV LP» وشركة الفضاء الأمريكية «سبيس إكس».

وكانت «سبيس إكس» قد أكدت عبر ملفها المُقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 23 فبراير 2021 أنها أكملت جولة تمويل أسهم بقيمة 850 مليون دولار، لترفع قيمة الشركة إلى حوالي 74 مليار دولار، وقد ارتفعت قيمة الشركة بعد الجولة التمويلية الأخيرة بنسبة 60% مقارنةً بآخر جولة تمويلية قامت بها في أغسطس من 2020، حيث بلغت قيمة «سبيس إكس» آنذاك 46 مليار دولار.

وفي النصف الثاني من 2020، استحوذت الشركة العالمية القابضة على 94% من رأس مال «Falcon CI IV LP»، وهو صندوق أسهم خاص يقع مقره في جزر كايمان أحد المستثمرين في شركة «سبيس إكس».

وتقوم «سبيس إكس» بتصميم وتصنيع وإطلاق صواريخ ومركبات فضائية متطورة وتعمل حالياً على بناء نماذج جديدة من صاروخ «ستارشيب» الذي يمثل الجيل التالي من الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام. ولدى الشركة مركبتان فضائيتان نشطتان هما دراغون وفالكون 9، وتعمل حالياً على بناء ستارلينك، شبكة الأقمار الصناعية التي ستعمل على توفير الإنترنت الفضائي عبر أكثر من 12 ألف قمر صناعي يغطي العالم.

وقال بيتر أبرام، رئيس الاستراتيجية والنمو في «العالمية القابضة»: استثمرنا في عدد من صفقات رأس المال الاستثماري ضمن مساعينا الرامية إلى مواصلة الأعمال في المشاريع التكنولوجية سريعة النمو والقابلة للتطوير.

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