21.6 ملياراً مكاسب سهم «أدنوك للتوزيع» منذ 2017

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصل سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» التحليق لأعلى مستوياته منذ الإدراج، مدعوماً بجملة من المحفزات على رأسها الأداء المالي القوي للشركة والتوزيعات النقدية السخية للمساهمين.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ربح رأس المال السوقي للسهم ما يربو على 21.6 مليار درهم منذ إدراجه في 13 ديسمبر 2017، حيث بلغت قيمته السوقية حينها 33.1 مليار درهم فيما وصلت مع نهاية جلسة أمس إلى 54.7 مليار درهم.

وأغلق سهم «أدنوك للتوزيع» أمس في سوق أبوظبي للأوراق المالية صاعداً بنحو 2.1% إلى 4.38 دراهم بعد التداول على 17.66 مليون سهم بقيمة 77.08 مليون درهم من خلال 379 صفقة، وبلغت مكاسب السهم منذ الإدراج نحو 51% مقابل سعره البالغ 2.9 درهم عند الإدراج.

ويعزي الأداء القوي لسهم «أدنوك للتوزيع» إلى إعلان الشركة أخيراً عن بلوغ أرباحها الصافية نحو 2.4 مليار درهم في 2020، فيما ارتفعت أرباح الربع الرابع وحده إلى 851 مليون درهم، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق بسبب «كورونا».

مركز قوي

وتحافظ «أدنوك للتوزيع» على مركز مالي قوي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسع محلياً ودوليا تماشياً مع سياستها للنمو الذكي، إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها لتوزيع الأرباح حيث بلغت سيولة الشركة 5.6 مليارات درهم في نهاية العام الماضي بما في ذلك 2.8 مليار درهم في صورة نقدية وما يوازيها و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

وتمضي الشركة قدما نحو تحقيق هدفها الرامي لزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى ما لا يقل عن 3.67 مليارات درهم بحلول عام 2023، ما يؤكد التزام الشركة بتحقيق نمو مربح وعائدات مجزية للمساهمين.

وفي إطار سياسة توزيع الأرباح التدريجية اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.28 مليار درهم (10.28 فلوس للسهم) عن النصف الثاني من العام الماضي، ستعرض على المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية المتوقع عقده في 16 مارس الجاري.

ورهناً بموافقة المساهمين، يتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية للعام الماضي 2.57 مليار درهم (20.57 فلساً للسهم) وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بتوزيعات الأرباح للعام 2019، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة، وبما يقدم عائد ربحي سنوي بنسبة 5.3% لعام 2020.

توزيعات نصفية

وكانت الشركة وزعت نصف أرباح عام 2020 في أكتوبر الماضي ومن المتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام الماضي في أبريل المقبل بعد موافقة المساهمين. وبموجب سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، من المتوقع توزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم للعام 2021.

تعديلات

أوصى مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» بإدخال تعديلات على سياسة توزيع الأرباح بهدف إضفاء المزيد من الوضوح والشفافية، حيث اقترح المجلس توزيع أرباح لعام 2022 تبلغ 2.57 مليار درهم كحد أدنى، وتوزيع أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع ابتداء من 2023 وما يليه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز