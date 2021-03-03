مكاسب 33 سهماً تعود بالأسواق للمربع الأخضر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عادت أسواق الأسهم المحلية للمربع الأخضر، في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 3.5 مليارات درهم، مدفوعة بمكاسب 33 سهماً، لا سيما الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك، في وقت تجاوزت السيولة حاجز 1.1 مليار درهم مع تركز 62% منها في 3 أسهم.

وصعد سوق دبي 0.68% إلى 2569.32 نقطة، مع صعود أسهم العقار والبنوك والاستثمار والتأمين، وزاد سوق أبوظبي 0.84% عند 5710.5 نقاط مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.15 مليار درهم منها 985.7 مليوناً في أبوظبي و165.9 مليوناً بدبي، وجرى تداول 254.5 مليون سهم موزعة بواقع 154.2 مليوناً في أبوظبي و100.3 مليون في دبي، من خلال 6228 صفقة. واستحوذت أسهم «الدار» و«أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» على 62% من السيولة الإجمالية أو ما يوازي 708 ملايين.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.11% مع نمو «إعمار العقارية» 1.68% و«إعمار للتطوير» 2.59% و«داماك» 0.84%، فيما انخفض «إعمار مولز» 0.58% و«الاتحاد العقارية» 1.12%. وزاد قطاع البنوك 0.6% بعد صعود «دبي الإسلامي» 0.83% و«الإمارات دبي الوطني» 0.4%.

ونما قطاع الاستثمار 2%، ونزل قطاع النقل 0.16% .

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 38.3 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 30 مليونا. وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 4.63%، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.61%. ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 24.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 1.18%. وزاد قطاع العقار 2.86%. وارتفع قطاع الاستثمار 1%، وزاد قطاع الطاقة 1.41%، واستقر «طاقة»، ونزل قطاع الاتصالات 0.2% .

وهيمن «الدار العقارية» على النشاط مستقطباً 267.45 مليون درهم تلاه «أبوظبي الأول» 256.7 مليونا. وحقق «رأس الخيمة للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 13.98%، وكان «جلفار» الأكثر انخفاضاً بـ 10%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 34.27 مليون درهم، فيما عمد المستثمرون المواطنون نحو البيع.

المؤسسات

ومالت المؤسسات نحو الشراء باستثمار 46 مليون درهم، منها 5.4 ملايين في دبي و40.6 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع باستثمار 46 مليون درهم، موزعة 5.4 ملايين في دبي و40.6 مليوناً بأبوظبي.

إفصاحات

★ حددت شركة «لاينس للتأمين» يوم الثلاثاء المقبل لعقد اجتماع مجلس الإدارة عن بُعد، وذلك لمناقشة البيانات المالية لعام 2020 واقتراح توزيع الأرباح.

★ دعت مجموعة «جي إف إتش» المالية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 23 مارس الجاري؛ لمناقشة البيانات المالية لعام 2020 واقتراح توزيع أرباح نقدية 1.86% وأسهم منحة 2.56%.

★ أعلنت شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية أنها ستعقد اجتماع الجمعية العمومية من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 24 مارس الجاري؛ لمناقشة البيانات المالية لعام 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز