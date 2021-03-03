المرزوقي رئيساً للخدمات المصرفية العالمية لـ«إتش إس بي سي» في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك «إتش إس بي سي» تعيين محمد المرزوقي بمنصب رئيس الخدمات المصرفية العالمية في الإمارات، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات التنظيمية المحلية.

ويأتي هذا المنصب الوظيفي الذي تم إنشاؤه أخيراً ضمن البنك ليعكس مدى طموح البنك لتنمية أعماله في الإمارات وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ما يعزّز مكانته في المنطقة.

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط في الإمارات: لطالما كان محمد المرزوقي يمثل قوةً دافعةً في تحقيق النجاح لأعمال البنك بالإمارات في مجال الخدمات المصرفية العالمية لسنوات عدة. وتعيينه لا يؤكد على مدى التزامنا بتطوير المهارات الإماراتية فحسب، بل على استمرارنا بتوسيع الدعم للخطط طويلة الأجل لأكبر شريحة من عملائنا في الإمارات، ومساعدتهم على تحقيق الازدهار بشكل مستدام لعقود مقبلة.

وقال محمد المرزوقي: فخور للغاية بتولي هذا المنصب بالإمارات في مثل هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة. ومن أهم أولوياتي هي ضمان استمرارنا بالعمل بخطى سريعة لتوفير الخدمات للمتعاملين وربطهم برؤوس الأموال والخبرة التي ستدعم مراحل نموهم في المرحلة المقبلة.

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