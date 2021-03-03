برنامج مشترك لسيدات أعمال الإمارات وصربيا لتبادل الخبرات

المصدر: دبي- البيان

اتفق مجلسا سيدات أعمال الإمارات وصربيا على إطلاق برنامج مشترك لسيدات الأعمال في البلدين، لتبادل الخبرات وتطوير القدرات.

واستضاف مجلس سيدات أعمال الإمارات بمقره بدبي وفداً من سيدات أعمال صربيا، برئاسة ساندرا ابراموفيتش، وبحضور ماسا بوبانج، وياسمينا أزهري، وكان في استقبال الوفد المهندسة فريدة العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال اﻹمارات، وحليمة راشد عضو مجلس إدارة المجلس، والدكتورة هدى المطروشي عضو مجلس الإدارة، وشفيقة العامري المديرة التنفيذية لمكتب سيدات أعمال أبوظبي.

وقالت فريدة العوضي: إن الزيارة تفتح المجال للتعاون المستقبلي المشترك وتبادل الأفكار والخبرات، واطلع وفد سيدات أعمال صربيا خلال لقاء العمل على تجربة المرأة الإماراتية في قطاعات العمل الخاص.

وقدمت فريدة العوضي عرضاً تعريفياً عن مجلس سيدات أعمال اﻹمارات ونشأته، وأهدافه، حيث يحظى المجلس بالرئاسة الفخرية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة اﻻتحاد النسائي العام، الرئيس اﻷعلى لمؤسسة التنمية اﻷسرية، رئيسة المجلس اﻷعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).

مكانة متميزة للمرأة

وقالت العوضي: إن المرأة الإماراتية استطاعت من خلال الإصرار والمثابرة ودعم قيادتنا الرشيدة من تحقيق مكانة متميزة ومتقدمة على طريق ريادة الأعمال العالمي، وهو ما يؤكده الوجود المستمر لها في كل المحافل الدولية المتنوعة في ظل الدعم اللامحدود، الذي تقدمه لها القيادة الرشيدة وكل مؤسسات الدولة سيكون له الدور الأكبر في تجاوز التحديات والتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.

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