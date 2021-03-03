795 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 795 مليون درهم أمس، حيث شهدت الدائرة تسجيل 172 مبايعة بقيمة 368.08 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 54.95 مليون درهم و153 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 313.13 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة . وتصدّرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات وسجلت 6 مبايعات بـ 15 مليون درهم أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بـ 17 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

وسجلت قيمة الرهونات 403 ملايين درهم منها 12 رهونات أراضي بـ 210.01 ملايين درهم و54 رهونات فلل وشقق بقيمة 192.99 مليون درهم وشهدت الهبات تسجيل 6 هبات بقيمة 23.92 مليون درهم.

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