348 % قفزة تداولات العقود الآجلة للفضة في «دبي للسلع»

المصدر: دبي- البيان

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع ارتفاعاً ملحوظاً في تداولات العقود الآجلة للفضة في فبراير، حيث سجلت منذ بداية العام نمواً 348.35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال شهر فبراير، كان الاهتمام القوي بالمعادن الثمينة يوافق التوجهات العالمية السائدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره في وقت سابق من الشهر إلى أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات جرّاء تقلبات السوق.

وسجّلت بورصة دبي للذهب والسلع ثالث أعلى معدّل اهتمام مفتوح للعقود الآجلة المتجددة لليورو منذ إطلاقها وذلك بواقع 1623 عقداً، في ضوء سعي الأعضاء والمشاركين في السوق إلى إدارة المخاطر التي تواجههم.

وبالإضافة إلى ذلك، سجّلت بورصة دبي للذهب والسلع زيادة كبيرة في تداولات العقود الآجلة للروبية الهندية في نهاية الشهر نتيجة تقلبات السوق.

حيث شهدت الروبية الهندية أكبر انخفاض لها في 11 شهراً مما جعل بورصة دبي للذهب والسلع تسجّل اهتماماً شهرياً مفتوحاً بلغ 168.000 عقد وحجم تداولات إجمالية بلغت 121.570 عقد في يوم 26 فبراير 2021.

الروبية الباكستانية

وأعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن خططها لإطلاق عقد آجل للروبية الباكستانية (PKR) قريباً، لتكون بذلك أول بورصة مرخصة تطلق هذا العقد على مستوى العالم.

وسيساهم هذا العقد، المقرر طرحه للتداول قريباً، في تمكين المشاركين في السوق بالمنطقة من توسيع فرصهم للتداول في السوق الباكستانية.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «يسرّ بورصة دبي للذهب والسلع الإعلان عن استعدادها لإطلاق عقد آجل للروبية الباكستانية، في إطار جهودنا لتلبية المتطلبات المتغيرة لأعضائنا.

ويأتي إطلاق هذا العقد بعد إجراء أبحاث موسّعة في السوق وجمع آراء وملاحظات أعضائنا، حيث يعتبر أول ابتكار من نوعه لأي بورصة مرخصة.

آليات الحماية

ويشكّل الباكستانيون أحد أكبر الجاليات في الإمارات، ويزيد هذا العقد من فرص المشاركين في السوق وتزويدهم بأفضل آليات الحماية والتحوط الممكنة، فضلاً عن تعزيز استثماراتهم في السوق الباكستانية.

ونحن على ثقة من الدور المهم الذي سيلعبه هذا العقد في تعزيز استراتيجية النمو للبورصة. ونودّ هنا أن نؤكد التزامنا التام بمواصلة تقديم المزيد من المنتجات والحلول المبتكرة التي تلبي متطلبات عملائنا والمشاركين في السوق».

وتبلغ قيمة العقد مليوني روبية باكستانية (عملة العقد الأساسية)، ويجري تداوله وتسويته النقدية بالدولار الأمريكي على أساس السعر المرجعي المعلن في آخر يوم تداول.

تقنيات ناسداك

وخلال فبراير، استضافت بورصة دبي للذهب والسلع أيضاً ندوة افتراضية على الإنترنت للمستثمرين وأعضاء البورصة بهدف مناقشة الخطط القادمة بشأن مشروع التحولّ والانتقال إلى تقنيات ناسداك.

وهذا يمكّنها من توفير مجموعة واسعة من الحلول التقنية المتطورة لجميع المشاركين في السوق ويجعل الأعضاء والشركاء وعملاءهم أكثر قدرة على إدارة المخاطر. ومن المقرّر مواصلة عقد الندوات حتى الانتهاء من عمليات النقل والتحوّل في منتصف عام 2022.

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