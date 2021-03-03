«الرميثي» تتطلع للتوسع إقليمياً ولبدء العمل بمصر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال سيف الرميثي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الرميثي»، إن الشركة تتطلع للتوسع إقليمياً بعدما دخلت مؤخراً السوق السعودي فيما تتطلع لبدء العمل في السوق المصرية قريباً.

وأضاف الرميثي في تصريحات لـــ «البيان الاقتصادي» إن الشركة تمتلك عدة أنشطة تجارية تشمل بيع قطع غيار الطائرات ومكوناتها بالتجزئة وبيع معدات الطائرات بالتجزئة، وخدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحري، وبيع الملابس الرسمية بالتجزئة، وأيضاً بيع معدات الطاقة البديلة ولوازمها وتكريب معدات وأجهزة الأم والمراقبة وصيانتها.

نشاطات

وذكر أن الشركة لديها نشاطات تجارية متنوعة وشراكات دولية في الصناعات المتعددة التي تختص بمجالات الطيران، فضلاً عن حرصها على توطيد العلاقات التجارية مع الشركات الدولية، مشيراً إلى أن المؤسسة تدير أعمالها عبر مكاتبها في قلب مدرج مطار أبوظبي الدولي بمساحة سعتها أكثر من 60 ألف متر مربع، حيث تقدم خدمات الإصلاح والصيانة والتشغيل والمستودعات الخاصة بقطاع الخيار والمعدات.

ذكاء اصطناعي

وبين أن الشركة تركز في جميع أعمالها حالياً على الذكاء الاصطناعي ومفاهيم العلم الحديث بما يعزز من نموها وتطورها ويرسخ مكانتها، موضحاً أن الشركة لديها علاقات تجارية وعقود مع القوات المسلحة ومختلف الوزارات والهيئة الحكومية وشركات النفط والغاز البرية والبحرية وأيضاً القطاع الخاص، حيث تلتزم المؤسسة بتوريد سلع عالية الجودة، وتشمل أنظمة الرؤية الليلية وكاميرات المراقبة وأنظمة التحكم والقيادة والمستشفيات الميدانية وأنظمة الاتصالات العسكرية.

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