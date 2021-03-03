«تينابل» تطلق منصة لإدارة الثغرات

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت أمس شركة تينابل، الشركة المختصة بالتعامل مع المخاطر السيبرانية، عن إطلاق منصة شاملة لإدارة الثغرات تقوم على تحديد المخاطر وتحليلها بعمق وفقًا للتغيرات في متطلبات الحوسبة الديناميكية.

تعدّ القدرة على سرعة ربط الأجهزة الحديثة بالبيئة المؤسسية أمرًا بالغ الأهمية لمبادرات التحول الرقمي والعمل من المنزل. ولكن نماذج تحديد أسعار الأمن السيبراني المصممة لبيئات العمل في مقر المؤسسة يمكن أن تجبر المؤسسات على اختيار تقييم أحد أنواع الأجهزة لديها دون غيره – مما يعني دفع المبالغ المستمرة لتقييم الأجهزة السحابية أو تطبيقات الويب.

وقال رينو ديريسون، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتكنولوجيا لدى تينابل: لا يميّز المهاجمون بين أنواع الأجهزة أو الأنظمة، ولهذا ينبغي أن يعمل المدافعون بالأسلوب ذاته، مما دفعنا إلى تصميم منصة Tenable.ep لمنح المؤسسات القدرة على تحديد كل نوع من الأجهزة ومدى تعرّضه للتهديدات وتوقع الثغرات الأكثر عرضة للاختراق والعمل سريعًا لمعالجة المخاطر الحرجة.

وقال ماهر جادالله، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تينابل: شهدت الأشهر الاثني عشر الماضية تحوّل المؤسسات من أجل التكيّف مع التغييرات الراهنة في ممارسات العمل، ولا بد للأمن السيبراني أن يتمتع بالقدرة ذاتها على التكيّف.

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