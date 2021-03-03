22 مليون زائر لـ«الغاليريا جزيرة الماريه» في 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز «الغاليريا جزيرة الماريه»؛ وجهة التسوق والترفيه في جزيرة الماريه بأبوظبي تحقيق سلسلة من الإنجازات خلال عام 2020.

ورغم الصعوبات التي نجمت عن جائحة «كوفيد 19»، نجح المركز في استقبال أكثر من 22 مليون زائر، إلى جانب تمكنه من إثراء خيارات التسوق لرواده وتحقيق نمو مضاعف في المبيعات.

وجاء هذا الأداء القوي في ظل الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، والتقيد بأعلى معايير الصحة والسلامة. ونجح المركز في استقطاب 68 متجراً جديداً بعضها يتواجد لأول مرة في إمارة أبوظبي مثل «آيبركرومبي آند فيتش» و«آيبركرومبي كيدز»، ومكتبة «كينوكونيا»، بالإضافة إلى أول متجر «كيندال + كايلي» في العالم، الأمر الذي يعزز مكانة الغاليريا كوجهة لأفضل تجارب التسوق الحصرية.

وسيواصل الغاليريا إثراء قطاع التسوق والترفيه في المنطقة، من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات وإطلاق العلامات التجارية الجديدة، التي تؤسس أعمالها للمرة الأولى على مستوى المنطقة والعالم. وشهدت الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2020 (من سبتمبر إلى ديسمبر) أعلى معدل للمبيعات.

حيث زادت بنسبة 18% عن مثيلاتها للفترة نفسها من عام 2019. وقال ديفيد روبنسون، مدير عام الغاليريا: اختتمنا عام 2020 بصورة مثالية وبتحقيق نمو مبيعات مضاعف. وأظهر هذا الأداء القوي قدرتنا على مواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وجاء تتويجاً لجهودنا المستمرة بهدف توفير أفضل التجارب والعروض الحصرية لعملائنا، ونتطلع لمواصلة مسيرة النجاح والتميز خلال عام 2021.

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